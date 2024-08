Deslumbrantes! Dez praias que você precisa conhecer em Guarapari

Guarapari, uma das joias do Espírito Santo, é famosa por suas praias deslumbrantes que atraem visitantes de todo o Brasil em busca de diversão e relaxamento. Com opções que vão desde a vibrante Praia de Setiba até a tranquila Praia de Peracanga, a cidade oferece uma variedade de opções para todos os gostos.

Se você está planejando uma visita a Guarapari e quer explorar as melhores praias da região, esta matéria é para você! Descubra as 10 melhores praias de Guarapari e crie o roteiro de viagem dos seus sonhos. Não perca a chance de aproveitar o que há de melhor nesta incrível cidade litorânea.

Onde fica Guarapari?

Guarapari fica no litoral do estado do Espírito Santo, na Região Sudeste do Brasil. A cidade está localizada a 51 km de Vitória, a capital do estado. Guarapari faz parte da Região Metropolitana de Vitória e é um destino turístico popular, conhecido por suas belas praias, clima quente e vida noturna agitada.

Confira as 10 melhores praias de Guarapari:

1. Praia da Bacutia

Cercada por costões de pedra e com águas calmas e azuis, a Praia da Bacutia é considerada uma das praias mais badaladas do Espírito Santo. Praia muito frequentada por jovens permite a prática de esportes náuticos tendo rampa de acesso para descarregar equipamentos. Conhecida por sua segurança e tranquilidade, é o lugar ideal para as crianças brincarem com total liberdade. Além disso, a praia conta com uma infraestrutura completa, incluindo restaurantes, bares e quiosques, para garantir sua comodidade o dia todo. Não deixe de visitar e desfrutar de um dia perfeito em família!

2. Praia da Areia Preta

Mais do que beleza singular, a Praia da Areia Preta oferece propriedades curativas. Sua areia escura é rica em monazita, um mineral com propriedades benéficas para a saúde. Além disso, as águas da Praia da Areia Preta são calmas e ideais para famílias que querem aproveitar com crianças pequenas.

3. Praia do Morro

Para os que curtem esportes aquáticos, a Praia do Morro é o paraíso. Ondas fortes atraem surfistas de toda a região. A ampla faixa de areia é ideal para caminhadas e para aproveitar o sol. Com quatro quilômetros de extensão, é uma das maiores de Guarapari. Urbana e muito movimentada no verão, tem calçadão, ciclovia, quadra esportiva, banheiros e quiosques. Localizada no Bairro Praia do Morro, possui acesso de escada e rampa para areia e permite a pratica de esportes náuticos.

4. Praia das Castanheiras

As castanheiras são a marca da praia. Elas enfeitam a orla e oferecem sombra aos banhistas. Localizada no coração de Guarapari, a Praia das Castanheiras é perfeita para quem busca uma boa praia, restaurantes, quiosques e uma vida noturna agitada. Diversos restaurantes, bares e lojas ficam localizados próximo a Praia das Castanheiras, oferecendo opções para todos os gostos. Além disso, durante a noite a região fica lotada por bares de todos os tipos, sendo o local ideal para quem busca curtir além da praia.

5. Praia de Peracanga

Um verdadeiro paraíso natural, a Praia de Peracanga oferece um refúgio para quem busca relaxar e se conectar com a natureza. O mar calmo e cristalino é ideal para um mergulho e principalmente para famílias que querem aproveitar com as crianças. A Praia de Peracanga tem uma ótima infraestrutura, com quiosques e diversos vendedores ambulantes de comida, oferecendo uma ótima experiência aos banhistas.

6. Praia do Morcego

Se você busca uma praia mais reservada, a Praia do Morcego é a opção ideal! A praia fica em uma localização mais afastada e é necessário que os visitantes passem por uma pequena trilha para chegar até lá. Além disso, por ser um local mais afastado e uma praia menor, não possui a infraestrutura de quiosques e banheiros, sendo aconselhável que os visitantes levem seus mantimentos para aproveitar um bom dia de sol à beira-mar.

7. Praia do Ermitão

Para quem busca sossego e beleza natural, a Praia do Ermitão é o lugar ideal. Clima tranquilo e familiar, cercado por coqueiros e com um visual único. A praia é ideal para a prática de esportes aquáticos e para quem procura um dia tranquilo e longe das multidões.

8. Praia dos Padres

A Praia dos Padres apesar de ser muito próxima a outras diversas praias famosas da região, tem um acesso um pouco mais difícil, por uma pequena trilha que leva as areias da praia. A Praia dos Padres tem uma faixa de areia pequena, por isso é aconselhável chegar cedo para garantir um bom lugar. Além disso, a praia conta com pouca infraestrutura no quesito quiosques, sendo aconselhável levar algumas comidinhas, como sanduíches, frutas ou barras de cereais para aproveitar a praia da melhor maneira possível.

9. Praia de Setiba

A Praia de Setiba é a primeira de Guarapari no sentido Vila Velha/Guarapari. A praia é pequena porém possui uma infraestrutura excelente, com diversos quiosques e vendedores ambulantes. Por lá, você pode aproveitar passeios de canoa, stand up, ou então só aproveitar o sol e um bom banho de mar.

10. Praia dos Namorados

Uma das praias favoritas dos visitantes e moradores da região e a mais romântica de Guarapari. A Praia dos Namorados possui uma pequena faixa de areia, mas também é uma das mais bonitas. Seu nome é devido a uma lenda de dois namorados, enfeitiçados um pelo outro por causa da magia do lugar. Areia clara, mar calmo e águas cristalinas. Ótima para estar em família, pois o ambiente é tranquilo para as crianças possui banheiros e quiosques e acesso para sua areia por rampas e escadas.

** Com informações da Prefeitura de Guarapari