Destinos para curtir o melhor do inverno no Espírito Santo

Quando as temperaturas caem, o Espírito Santo se transforma em um convite irresistível ao turismo de charme, natureza e gastronomia. Longe das praias lotadas do verão, o inverno capixaba revela destinos perfeitos para quem quer relaxar, aproveitar o friozinho e viver experiências aconchegantes.

Se você está procurando um destino romântico, um refúgio na natureza ou até uma boa comida de roça com aquele café passado na hora, nós do Guia A separamos dicas imperdíveis pra você curtir o inverno no ES!

Inverno no Espírito Santo:

Pedra Azul: o clássico que nunca sai de moda

Com seu visual imponente e clima europeu, a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, é parada obrigatória no inverno. Além dos hotéis e pousadas charmosas, o local oferece trilhas, o Parque Estadual da Pedra Azul e restaurantes que servem fondue, vinhos e delícias artesanais.

Venda Nova do Imigrante: terra do agroturismo

Quer viver a experiência da roça com muito conforto? Venda Nova do Imigrante é o lugar certo! Aqui o visitante encontra cafés coloniais, sítios que oferecem colheita de frutas da estação, degustação de queijos, licores e o famoso socol, iguaria da região.

Foto: Divulgação

Afonso Cláudio e Marechal Floriano: natureza e aconchego

Esses destinos mais tranquilos são ideais para quem quer fugir do agito e curtir o frio junto à natureza. Pousadas com lareira, café da manhã colonial e muito verde completam o cenário perfeito para relaxar.

Santa Teresa: charme, cultura e boa gastronomia

Conhecida como a cidade mais italiana do ES, Santa Teresa combina o clima ameno com ótimos restaurantes, vinícolas, lojas de artesanato e belas paisagens de serra. Vale incluir no roteiro um passeio pelo Parque Natural Municipal de São Lourenço.

Foto: Divulgação

Montanhas Capixabas: vinhos, café e clima de romance

Toda a região das Montanhas Capixabas ganha um charme especial no inverno. Vinícolas abertas para visitação, cafeterias com ambientes acolhedores e a beleza dos campos de lavanda tornam o passeio ainda mais especial. Então, escolha seu preferido e venha curtir o melhor do inverno no Espírito Santo!

Leia também: Túnel de Matilde: aventura subterrânea nas montanhas capixabas