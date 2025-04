Dez passeios imperdíveis para curtir o feriadão da Semana Santa no ES

O feriadão da Semana Santa está chegando e nada melhor do que aproveitar esse tempo livre para explorar as belezas do Espírito Santo. O estado é cheio de lugares incríveis que combinam história, natureza e boa gastronomia — tudo que a gente ama em uma viagem de curta distância.



Se você ainda não sabe o que fazer, se liga nessas dicas de passeios perfeitos para relaxar e renovar as energias no feriado prolongado.

1. Convento da Penha, Vila Velha

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, o Convento da Penha é parada obrigatória, especialmente na Semana Santa. Além da vista deslumbrante da baía de Vitória, o local é repleto de história, fé e cultura. Vale fazer a subida a pé e apreciar o visual.

Foto: Everton Thiago



2. Pedra Azul, Domingos Martins

O Parque Estadual da Pedra Azul é o destino certo para quem ama natureza. O local conta com trilhas, mirantes e um cenário de tirar o fôlego. A região ainda oferece ótimos restaurantes e cafés coloniais, perfeitos para um passeio romântico ou em família.

3. Centro Histórico de Vitória

Que tal fazer um roteiro cultural no coração da capital? O Centro Histórico de Vitória guarda igrejas centenárias, casarões antigos e museus que contam a história do estado. Dá até pra esticar o passeio e conhecer o tradicional mercado da Vila Rubim.

4. Cachoeiro de Itapemirim

Aproveitando a referência musical, fica a sugestão de conhecer a Casa de Cultura Roberto Carlos e conhecer o acervo que conta com quadros, discos fotos, instrumentos musicais, entre outras peças. Além disso, o relevo da cidade convida quem gosta de se conectar com a natureza. Cachoeira Alta, Pedra da Ema e Pico do Itabira são algumas sugestões para o feriado.

Foto: Yuri Barichivich / Setur

5. Praia de Meaípe – Guarapari

Para quem não abre mão do litoral, Meaípe é a escolha certa. O balneário é famoso pelas águas calmas, ambiente familiar e excelente gastronomia, com destaque para as moquecas capixabas servidas nos restaurantes à beira-mar.

6. Mosteiro Zen, Ibiraçu

Localizado em Ibiraçu, este destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101. A distância de Vitória é de, aproximadamente, 90 quilômetros.

Foto: Divulgação

7. Matilde – Alfredo Chaves

Se a ideia é se aventurar, Matilde é um destino surpreendente. Além da famosa Cachoeira de Matilde, o local abriga o Túnel de Matilde, um atrativo histórico e cheio de adrenalina. Ideal para quem gosta de turismo de aventura e contato com a natureza.

8. Rua do Lazer (Santa Teresa):

A 70 quilômetros ou apenas duas horas de viagem de Vitória, Santa Teresa oferece uma atmosfera europeia, com clima ideal para apreciar a culinária italiana e vinhos locais. Não deixe de explorar a famosa Rua do Lazer, que destaca o charme colonial da arquitetura local.

9. Igreja dos Reis Magos, Serra

Inaugurado no século 17, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 1615, a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, já foi casa dos padres jesuítas, cemitério e até cadeia. Desde 1943, é patrimônio cultural brasileiro registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). É uma das construções mais antigas do país e fica aberta todos os dias das 9h às 17h. Depois do passeio histórico, é possível conhecer as praias do bairro, que também valem a visita por si só.

Foto: Fernando Madeira_

10. Santuário Nacional de São José de Anchieta

Localizado no município de Anchieta, a 80 quilômetros de Vitória, este santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.



