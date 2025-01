Dez passeios incríveis para fazer durante as férias no Espírito Santo

As férias de janeiro são uma ótima oportunidade para explorar o que o Espírito Santo tem de melhor. Com uma diversidade de paisagens que vão de praias paradisíacas a montanhas e cachoeiras, o estado oferece uma variedade de opções para quem quer fugir da rotina e se conectar com a natureza, a história e a cultura local.

Leia também: Tô de Férias: uma experiência de verão inesquecível no Espírito Santo!

Seja para quem busca relaxamento, aventura ou um passeio cultural, o Espírito Santo se destaca com alternativas para todos os gostos. A seguir, separamos dez sugestões de destinos imperdíveis para você aproveitar ao máximo suas férias no Espírito Santo.

Passeios para aproveitar as férias no Espírito Santo

– Cachoeira Alta

A Cachoeira Alta é uma das maiores cachoeiras do Espírito Santo, com incríveis 100 metros de altura, ideais para os amantes de rapel e escalada, além de possibilitar os visitantes a experiência de se banharem em suas águas. A cachoeira está situada em propriedade particular, e no local existe um bar, que serve salgados e porções, e uma área de camping. A cachoeira pode ser acessada nos finais de semana e feriados das 8h às 17h e o valor de entrada é R$ 10,00 por pessoa.

Como chegar: Sair de Cachoeiro de Itapemirim seguir pela ES 482 até Jerônimo Monteiro e seguir pela ES 166, no Km 6 entrar na comunidade São Vicente.

Foto: Yuri Barichivich / Setur

– Parque Botânico da Vale

Com 33 hectares de área verde, o Parque Botânico Vale fica em Jardim Camburi, Vitória. É um espaço de lazer e, principalmente, uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.

Quem visita o local tem a oportunidade de conhecer o primeiro Jardim Sensorial permanente do Espírito Santo. Mais de 140 espécies de árvores e várias espécies de aves podem ser vistas em cinco trilhas ecológicas. O visitante pode ainda frequentar o parquinho e fazer trilhas ecológicas pela área de restauração florestal. A entrada é gratuita.

Localização: Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória / Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h / Telefone: (27)3333-6200

– Santuário Nacional de São José de Anchieta

Localizado em Anchieta, este santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.

Foto: Divulgação/PMA

– Parque estadual da Pedra Azul

O Parque Estadual da Pedra Azul fica em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. Sua atração principal é a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa com 1822 metros de altura que ganha mais de 36 tonalidades durante o dia por conta da incidência solar. Ao seu lado está a também famosa Pedra do Lagarto.

As trilhas do parque são bem sinalizadas e o percurso total dura aproximadamente três horas de caminhada. Entre as trilhas mais famosas estão as que levam até nove piscinas naturais, além da trilha que vai até a própria Pedra Azul e a um mirante. Além disso, vale aproveitar o passeio e visitar a Rota do Lagarto, uma estradinha que concentra diversos restaurantes e pousadas repletos de charme, além de vistas maravilhosas da pedra.

– Buda e Mosteiro Zen Budista (Ibiraçu)

Localizado em Ibiraçu, este destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101.

Entre os destaques para admirar no mosteiro está um túnel com 108 Toriis, que representam a abertura para um estado divino. Há também o maior jardim Zen já construído no mundo, além de 15 grandes estátuas de Buda. O mosteiro recebe visitantes somente aos domingos, mas também é possível participar de retiros espirituais que acontecem algumas vezes por ano, cujas inscrições podem ser realizadas no site oficial. E, atualmente, ele é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.

– Convento da Penha

Cartão postal de Vila Velha, o Convento da Penha é uma opção, principalmente, para quem mora no interior do Estado e quer curtir um dia de tranquilidade e paz espiritual. O local é o número um em lugares do Espírito Santo que se tem que visitar. Além de missas, o santuário traz ainda, vistas de Vitória e Vila Velha que só se pode ver por ali. A entrada é gratuita e há comércio nos arredores com restaurantes e lojas souvenires.

– Cachoeira de Matilde

A apenas 90 km de Vitória, na cidade de Alfredo Chaves, está o distrito de Matilde e a famosa cachoeira que leva o mesmo nome, também conhecida como Cachoeira Engenheiro Reeve. O caminho até a cachoeira é todo calçado, com uma passarela de acesso em um trecho de mata preservada. Ao chegar, a imponente queda d’água impressiona pelos seus 70 metros, ficando entre uma das maiores cachoeiras do estado.

Apesar de não ter acesso para banho, os mais corajosos aproveitam suas paredes rochosas, sobretudo para a prática de rapel. Antes da cachoeira, um pequeno rio forma uma espécie de praia de água doce, conhecida como “prainha”. Além da Cachoeira de Matilde e da prainha, no mesmo circuito, conhecido como Caminho das Águas, é possível visitar também a Estação Ferroviária de Matilde, o túnel encantado, um mirante que dá vista para um vale, assim como outras cachoeiras.

– Farol de Santa Luzia

Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia orienta embarcações que navegam para os portos de Tubarão, Vitória e Vila Velha. Uma ótima oportunidade para conhecer um pouco da história naval da região.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h30

Foto: Governo do Estado

– Morro do Moreno

De acesso livre, o Morro do Moreno se destaca pelos seus 274 metros de altitude, oferecendo uma vista deslumbrante da faixa de praias e da cidade. Do cume, é possível admirar a Baía de Vitória, o Mestre Álvaro, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. Ideal para um exercício matinal em família. O local é muito visitado por pessoas que buscam uma caminhada ao ar livre por suas trilhas e por esportes de aventura como praticantes de rapel e voo livre.

Como chegar: Rua Xavantes, 262, Praia da Costa, Vila Velha.

Foto: Vitor Jubini / MTur

– Estação Ferroviária de Viana

Na Estação Ferroviária de Viana, é possível conhecer a “Maria Fumaça”, uma locomotiva centenária revitalizada. Um passeio que encanta tanto crianças quanto adultos, mostrando um pouco da história ferroviária.

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 20h

Como chegar: Rua Cel. Viêira Pímentel, 118-186, Centro, Viana.