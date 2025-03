Dia do Cacau: fruto, que dá origem ao chocolate, promove turismo no ES

A produção de cacau no Brasil vai muito além de suas plantações: ela se conecta diretamente ao turismo e à experiência sensorial proporcionada pelo principal produto econômico do cacau: o chocolate. O Brasil, hoje, é o sexto maior produtor mundial de cacau, com 265 mil toneladas por ano. Segundo historiadores, o cultivo começou em 1679, introduzido pelos portugueses no estado do Pará, na região Norte do país.

No entanto, foi na Bahia que o cacau encontrou condições propícias de solo para seu amplo crescimento, e o estado tornou-se o maior produtor do país na década de 1890. A produção baiana se manteve na liderança nacional por mais de um século, até que, em 2016, o Pará assumiu a posição de liderança com suas 118 mil toneladas produzidas, tendo continuado no posto graças à consolidação do cultivo na Região de Integração do Xingu, com destaque para a cidade de Medicilândia.

Hoje, a Bahia se mantém como o segundo maior produtor de cacau do Brasil, seguida pelos estados do Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Minas Gerais. Juntos, esses estados impulsionaram a produção de chocolate no Brasil, totalizando 805 mil toneladas em 2023, um aumento de 6% em comparação a 2022.

O consumo per capita do brasileiro também aumentou, passando de 3,6 kg para 3,9 kg em 2023. O melhor para o Brasil e o turismo é que esse consumo não está restrito às compras nos mercados, mas também se estende a roteiros sensoriais únicos, espalhados por todas as regiões do país.

Rota do Cacau no Espírito Santo

O Espírito Santo tem uma grande tradição de cacau e muitas rotas de chocolate. O Estado é o 3º maior produtor brasileiro de cacau, com expressiva produção em 45 municípios capixabas. Dentro do Estado, Linhares é o maior produtor e concentra 70,7% da produção estadual. Em 2024, o estado ganhou mais um desses roteiros.

Sancionada pela Lei nº 12.254/2024, a “Rota do Cacau Capixaba” é um convite ao viajante que deseja conhecer e experimentar a história, a cultura, as belas paisagens e ainda provar uns dos melhores chocolates do Brasil.

O mais novo roteiro turístico do Espírito Santo passa por muitas propriedades dedicadas ao cultivo do cacau e interliga pontos de produção e beneficiamento nos municípios de Colatina e Linhares, que concentram grande parte da produção do fruto no estado e que produz entre 9 e 10 mil toneladas do fruto por ano.

O caminho de tudo isso é um presente para encher os olhos e o paladar dos visitantes.

Fonte: Ministério do Turismo