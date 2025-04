Dicas incríveis para curtir um passeio em Pedra Azul no fim de semana

Conhecida por seu clima ameno, gastronomia de dar água na boca e pela famosa formação rochosa que muda de cor ao longo do dia, Pedra Azul, em Domingos Martins, é um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo. Mas além do clássico Parque Estadual, a região reserva experiências diferentes e surpreendentes para quem quer sair do óbvio e curtir um fim de semana inesquecível.

Se você já foi à Pedra Azul ou está planejando sua primeira visita, confira essas dicas do Guia A de passeios fora do comum, ideais para quem busca aventura, contato com a natureza, sabores autênticos e momentos de paz.

🍓 1. Colheita de morangos: direto do pé para a cestinha

Uma experiência encantadora para todas as idades é participar da colheita de morangos nas propriedades da região. Em locais como o Sítio dos Lagos e o Sítio Cantinho do Céu, o visitante pode colher os próprios morangos, tirar fotos lindas no meio da plantação e ainda degustar geleias, doces e sucos fresquinhos feitos na hora.

📍 Dica: Vá pela manhã para pegar os morangos bem frescos e aproveitar o clima agradável.

🧀 2. Queijaria Pedrazul: sabor que é medalha de ouro

A Queijaria Pedrazul, em Alto Galo, é parada obrigatória pra quem ama queijos artesanais. Os produtos são feitos com leite de cabra e já foram premiados em concursos nacionais. O visitante pode fazer degustações, conhecer a produção e levar delícias pra casa direto do produtor.

📍 Dica: Experimente o queijo maturado — é um dos mais elogiados!

🥐 3. Aconchego na Vila

Croissants, éclairs, macarons, donuts e brownies estão entre as gostosuras servidas na Luna Lab Café & Delicatéssen. Situada na Vila de Pedra Azul, em um espaço colorido e aconchegante com toque psicodélico, a cafeteria está pronta para conquistar seu coração e seu paladar. Horários: de quinta a segunda-feira, das 9h às 18h. Pet friendly.

📍 Dica: Agende com antecedência. A procura é alta nos fins de semana.

🌊 4. Cascata do Galo: refresco e natureza pura

Com 70 metros de queda d’água, a Cascata do Galo é uma das cachoeiras mais bonitas da região. Cercada por Mata Atlântica, ela forma piscinas naturais perfeitas para banho. O local tem acesso fácil por estrada asfaltada, a cerca de 13 km do centro de Domingos Martins.

📍 Dica: Leve repelente, água e um lanchinho – a estrutura é simples, mas a paisagem compensa tudo!

🍫 5. Ateliê do Chocolate – OCAKAU: tentação no final da Rota do Lagarto

Amantes de chocolate, atenção: o Ateliê do Chocolate OCAKAU é parada obrigatória! Lá você encontra trufas, barras e bombons artesanais, tudo feito com ingredientes de qualidade e aquele toque caseiro que só o interior tem. Você escolhe, pesa e se delicia!

📍 Dica: A combinação perfeita é pegar um chocolate quente e curtir a vista da serra ali mesmo.

Viva Pedra Azul além do óbvio

Esses passeios mostram que Pedra Azul vai muito além da pedra famosa e do friozinho da serra. Em um fim de semana, você pode viver sabores únicos, experiências com a natureza e momentos de paz que recarregam corpo e alma.

Então já prepara o look de serra, pega a câmera e parte pra esse paraíso capixaba — você vai se surpreender!

