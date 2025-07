Do campo à mesa: queijos capixabas movimentam o turismo de experiência

Você já pensou em fazer turismo saboreando queijos artesanais direto da fonte? No Espírito Santo, essa ideia se tornou realidade. Os queijos capixabas deixaram de ser apenas um produto de excelência para se tornarem verdadeiros atrativos turísticos. Em várias regiões do Estado, é possível viver experiências autênticas nas propriedades rurais onde esses sabores são produzidos com carinho, tradição e qualidade.

Durante a visita, turistas têm a oportunidade de acompanhar de perto o processo de fabricação do queijo, conversar com os produtores, conhecer as histórias que moldam essa tradição e, claro, degustar os queijos ainda fresquinhos, com todo o sabor que só o interior pode oferecer. É uma experiência sensorial que envolve muito mais do que o paladar: é um mergulho na cultura capixaba.

Foto Divulgação

Essa integração entre o turismo e a produção rural faz parte de uma estratégia da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). A pasta vem promovendo o turismo de experiência como forma de fortalecer o desenvolvimento regional e valorizar os produtos locais.

“O Espírito Santo tem muito a oferecer, não apenas em paisagens, mas em experiências completas. A produção de queijo artesanal de qualidade, reconhecida em todo o Brasil, é uma oportunidade de conectar turismo, cultura e desenvolvimento regional”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

A Setur tem investido em ações que promovem, capacitam e conectam municípios e empreendedores. Roteiros temáticos, eventos de gastronomia regional e apoio à estruturação das propriedades fazem parte dessa jornada de valorização do interior capixaba.

Seja em uma fazenda da região serrana, em uma comunidade do sul do Estado ou em rotas que combinam queijos, cafés e vinhos, o turista encontra hospitalidade, sabores únicos e histórias que marcam. O queijo artesanal capixaba é, hoje, muito mais que um produto: é destino, é cultura, é experiência.

Prêmio Queijo Brasil

O Espírito Santo conquistou destaque nacional com a premiação de queijos artesanais capixabas no Prêmio Queijo Brasil. Realizado no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina. Em sua oitava edição, o evento é um dos mais importantes do país na valorização da produção artesanal. Reunindo produtores, especialistas e entusiastas da gastronomia para celebrar a diversidade e a qualidade dos queijos brasileiros.

Produtores de Domingos Martins, João Neiva, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano, foram premiados com queijos artesanais. Com destaque para a queijaria Vila Veneto, de João Neiva; Queijos Calvi, de Cachoeiro de Itapemirim, e Queijaria Pedrazul, de Domingos Martins, eleitos os melhores queijos do Brasil em suas categorias.

