Doce Terra Morena: região do ES surpreende com sabores e natureza
A região reúne cinco municípios: Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Juntos, eles formam um território que preserva tradições rurais e fortalece o turismo de experiência.
Quem busca conhecer o interior do Espírito Santo encontra na região turística Doce Terra Morena um destino que combina natureza preservada, sabores tradicionais e experiências ligadas ao campo. Localizada no extremo norte do estado, a região se destaca como alternativa para quem deseja desacelerar, respirar ar puro e explorar paisagens naturais marcadas pela simplicidade e pela hospitalidade do interior capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A região reúne cinco municípios: Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Juntos, eles formam um território que preserva tradições rurais e fortalece o turismo de experiência. Além disso, o próprio nome Doce Terra Morena traduz a identidade local. “Doce” faz referência à produção de frutas; “Terra” destaca as áreas planas e férteis que sustentam a agricultura familiar; enquanto “Morena” remete à tradicional carne de sol, um dos sabores mais marcantes da gastronomia regional.
Leia também: Sete cidades do ES formam destino turístico cheio de paisagens únicas
Além da culinária típica, o turismo de natureza se apresenta como um dos grandes atrativos da região. Trilhas ecológicas, caminhadas, pesca esportiva e banhos de rio atraem visitantes ao longo do ano. Ao mesmo tempo, atividades de aventura, como o rafting, ampliam as opções para quem busca experiências ao ar livre. Eventos esportivos, incluindo competições de motocross e programações de verão, também movimentam o calendário turístico e ajudam a atrair visitantes para o norte capixaba.
Doce Terra Morena
Enquanto isso, as manifestações culturais mantêm vivas as tradições da Doce Terra Morena. Festas populares, celebrações religiosas e feiras agropecuárias reúnem moradores e turistas em momentos de convivência e valorização da cultura local. Além disso, o forró marca presença em diversas festividades e reforça a influência cultural da região, que se aproxima da Bahia e compartilha elementos da musicalidade nordestina.
Nos últimos anos, o agroturismo também ganhou espaço e passou a impulsionar novas experiências para visitantes. Diversas propriedades rurais recebem turistas interessados em conhecer a rotina do campo. Além de participar da colheita de frutas, degustar produtos artesanais e aproveitar áreas destinadas ao lazer e ao acampamento. Dessa forma, a produção agrícola, a criação de animais e o artesanato regional se transformam em parte da experiência turística.
Portanto, a proximidade com o litoral norte capixaba e com a divisa da Bahia amplia as possibilidades de roteiros e fortalece o potencial turístico da região. Sendo assim, a região Doce Terra Morena se consolida como um destino que une natureza, cultura e gastronomia.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726