Doce Terra Morena: região do ES surpreende com sabores e natureza

Quem busca conhecer o interior do Espírito Santo encontra na região turística Doce Terra Morena um destino que combina natureza preservada, sabores tradicionais e experiências ligadas ao campo. Localizada no extremo norte do estado, a região se destaca como alternativa para quem deseja desacelerar, respirar ar puro e explorar paisagens naturais marcadas pela simplicidade e pela hospitalidade do interior capixaba.

A região reúne cinco municípios: Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Juntos, eles formam um território que preserva tradições rurais e fortalece o turismo de experiência. Além disso, o próprio nome Doce Terra Morena traduz a identidade local. “Doce” faz referência à produção de frutas; “Terra” destaca as áreas planas e férteis que sustentam a agricultura familiar; enquanto “Morena” remete à tradicional carne de sol, um dos sabores mais marcantes da gastronomia regional.

Além da culinária típica, o turismo de natureza se apresenta como um dos grandes atrativos da região. Trilhas ecológicas, caminhadas, pesca esportiva e banhos de rio atraem visitantes ao longo do ano. Ao mesmo tempo, atividades de aventura, como o rafting, ampliam as opções para quem busca experiências ao ar livre. Eventos esportivos, incluindo competições de motocross e programações de verão, também movimentam o calendário turístico e ajudam a atrair visitantes para o norte capixaba.

Doce Terra Morena

Enquanto isso, as manifestações culturais mantêm vivas as tradições da Doce Terra Morena. Festas populares, celebrações religiosas e feiras agropecuárias reúnem moradores e turistas em momentos de convivência e valorização da cultura local. Além disso, o forró marca presença em diversas festividades e reforça a influência cultural da região, que se aproxima da Bahia e compartilha elementos da musicalidade nordestina.

Nos últimos anos, o agroturismo também ganhou espaço e passou a impulsionar novas experiências para visitantes. Diversas propriedades rurais recebem turistas interessados em conhecer a rotina do campo. Além de participar da colheita de frutas, degustar produtos artesanais e aproveitar áreas destinadas ao lazer e ao acampamento. Dessa forma, a produção agrícola, a criação de animais e o artesanato regional se transformam em parte da experiência turística.

Portanto, a proximidade com o litoral norte capixaba e com a divisa da Bahia amplia as possibilidades de roteiros e fortalece o potencial turístico da região. Sendo assim, a região Doce Terra Morena se consolida como um destino que une natureza, cultura e gastronomia.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).