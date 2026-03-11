Sete cidades do ES formam destino turístico cheio de paisagens únicas

Quem busca experiências que misturam natureza, cultura e história encontra no Norte do Espírito Santo um roteiro turístico cheio de possibilidades. A chamada Região Verde e das Águas reúne paisagens naturais marcantes, tradições culturais e atrações capazes de agradar diferentes perfis de visitantes, desde aventureiros até famílias que procuram tranquilidade e contato com a natureza.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Localizada no Norte capixaba, a região é formada por sete municípios: Aracruz, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama. Juntos, esses destinos criam um cenário diversificado para quem deseja explorar praias, lagoas, reservas ambientais e patrimônios históricos. Além disso, a proximidade entre as cidades facilita a criação de roteiros que combinam diferentes experiências em poucos dias de viagem.

Leia também: Entre montanhas e tradição: o charme turístico da região serrana capixaba

Entre os principais atrativos naturais está o Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, conhecido por suas dunas que avançam sobre a antiga vila soterrada pela areia. O local atrai turistas interessados em paisagens únicas, trilhas e no tradicional forró de Itaúnas. Já em Linhares, a Lagoa Juparanã se destaca como uma das maiores lagoas de água doce do Brasil. O espaço recebe visitantes que buscam passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de lazer à beira da água.

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Região Verde e das Águas

Enquanto isso, a Reserva Biológica de Sooretama preserva uma das áreas mais importantes de Mata Atlântica do país. A unidade de conservação abriga rica biodiversidade e reforça a importância ambiental da região. Além disso, o manguezal de Aracruz revela outro aspecto da natureza capixaba, com paisagens que destacam a vida marinha e os ecossistemas costeiros.

O turismo na região também se conecta com a história e a cultura local. Em São Mateus, por exemplo, o sítio histórico reúne construções antigas que ajudam a contar a trajetória da colonização no norte do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, aldeias indígenas, como a Tekoá Mirim, preservam tradições e conhecimentos que fazem parte da identidade cultural do território.

Outro ponto de interesse é o Mosteiro Zen Budista, localizado em Ibiraçu, próximo à região. O espaço atrai visitantes em busca de contemplação, espiritualidade e arquitetura inspirada na cultura oriental.

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Além das paisagens naturais e da herança cultural, as praias da região ampliam as opções para quem visita o litoral norte capixaba. Algumas são urbanizadas e oferecem infraestrutura para famílias e turistas. Outras permanecem mais preservadas e atraem quem prefere ambientes tranquilos ou a prática de esportes ao ar livre. Portanto, a Região Verde e das Águas se consolida como um destino turístico completo no Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).