Domingos Martins: Fábrica de biscoitos Kebis é atração turística

Quem conhece Domingos Martins sabe que a cidade é cheia de charmosas atrações turísticas. De paisagens naturais até as pousadas, um outro destaque na região é a gastronomia. Falando nesta área, uma atração que faz sucesso por lá é a fábrica de biscoitos Kebis, que recebe visitantes diariamente.

Leia também: Balneário de Parati, em Anchieta, sedia festival de gastronomia e arte

Os biscoitos Kebis são fabricados desde 1994 e carregam a tradição dos deliciosos produtos com sabor 100% natural. Em várias regiões do estado é possível encontrar os biscoitos da marca, além de serem encontrados também no site oficial, no mercado livre, entre outros. Todavia, há alguns tipos dos produtos só são vendidos na loja da fábrica.

Na loja você pode fazer a degustação dos biscoitos Kebis e experimentar vários tipos diferentes. Entre os sabores que são exclusivos da fábrica, tem biscoito de nozes com chocolate, laranja, recheado de nutella e muito mais. A entrada é gratuita e você só paga pelo que levar para casa.

O espaço da loja fica localizado ao lado da fábrica e também conta com cafés e outras bebidas.

Fábrica de biscoitos Kebis

Endereço: Estr. Domingos Martins, 1 – Domingos Martins, ES

Instagram: @biscoitoskebis