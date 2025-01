Duas cachoeiras incríveis para conhecer e se refrescar em Cachoeiro

Se você deseja curtir um momento em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo a brisa no rosto e se desconectando da rotina agitada, não precisa sair de Cachoeiro. E se você não é capixaba, pode vir para cá e se encantar com as belezas naturais da região.

Cachoeiro de Itapemirim, conhecida como a capital secreta do mundo, esconde muitas riquezas naturais. A Cachoeira Alta e a Cachoeira de Bom Jardim são duas dessas joias, oferecendo um cenário exuberante e uma experiência única para os visitantes.

Então, descubra essas duas cachoeiras incríveis para se refrescar em Cachoeiro!

Cachoeira Alta

Localizada no distrito de São Vicente, em uma propriedade particular, da família Andrade, a Cachoeira Alta é um verdadeiro paraíso preservado. Com uma queda d’água de incríveis 100 metros de altura, essa cachoeira forma uma prainha ao seu redor, perfeita para um banho refrescante.

A Cachoeira Alta é uma das maiores cachoeiras do Espírito Santo, sendo, desta forma, um destino ideal para a prática de rapel e escalada. Já para quem busca relaxar, o local oferece um ambiente tranquilo para um mergulho nas águas cristalinas.

Contudo, para aqueles que desejam prolongar a estadia, o local oferece uma área de camping. E, de acordo com um dos proprietários, em breve haverá a inauguração de chalés para hospedagem.

Foto: Yuri Barichivich / Setur

Informações úteis para a visita

A Cachoeira Alta está aberta aos visitantes nos finais de semana e feriados, das 8h às 17h. A entrada custa R$ 10,00 por pessoa. A estrutura do local é simples, mas funcional, com estacionamento, bancos, mesas, três banheiros e Wi-fi. Além disso, há um bar que oferece salgados, petiscos e bebidas. Os visitantes podem levar lanches de casa, porém, as bebidas devem ser adquiridas no local e embalagens de vidro são proibidas.

Há dois caminhos principais para chegar até São Vicente, e a entrada do parque é bem sinalizada e acessível.

Visite a Cachoeira Alta

Endereço: ES 486, Km 34, entrada pela Usina São Miguel, no distrito de São Vicente – Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Finais de semana e feriados das 8h às 17h

Valor: R$ 10 por pessoa (criança até 10 anos não paga)

Instagram: @cachoeira_alta_sao_vicente

Mais informações e agendamentos: (27) 99801-1919

Cachoeira de Bom Jardim

A Cachoeira de Bom Jardim é conhecida por suas águas cristalinas e ambiente sereno. Localizada em uma área de fácil acesso, é um destino perfeito para um dia relaxante em contato com a natureza. O local é popular para piqueniques e banhos refrescantes. Com uma queda d’água curta, de cerca de nove metros, é uma boa área para banho. Além disso, conta com espaço para piqueniques e churrascos.

Então, com a proximidade do verão e com os dias quentes de Cachoeiro, o local é um refúgio ideal para as famílias se refrescarem e se conectarem com a natureza.

No entorno há um bar com opções de comida e bebida para os visitantes, além de oito pontos com churrasqueiras e banheiros masculino e feminino. A cachoeira de Bom Jardim fica dentro de uma área privada, mas não é necessário pagar para ter acesso. Entretanto, não é permitido entrar com bebidas no local.

Foto: Divulgação

Mais informações

Telefone: (28) 99986-3878

Instagram: @cachoeiradebomjardim