Duas praias “secretas” de Anchieta que são paraíso de águas verdes

Localizadas em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, as praias do Balanço e de Marvila são verdadeiros refúgios de águas cristalinas e beleza natural exuberante. Consideradas “praias secretas” de Anchieta, esses paraísos escondidos atraem famílias, casais e grupos de amigos que buscam tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego.

Com cerca de dois quilômetros de extensão combinada, as duas praias têm formato de meia-lua e são separadas por uma formação rochosa que facilita o trânsito entre elas. Seja para um mergulho relaxante ou um passeio em meio à natureza, o acesso entre as praias é simples e seguro.

Praia do Balanço: sossego e beleza natural

Foto: Marcelo Moryan / MTur

A Praia do Balanço, menor em extensão, destaca-se pela sua serenidade e natureza preservada. Cercada por pedras e mata nativa, oferece uma faixa de areia dourada e um mar de águas tranquilas, perfeito para um banho relaxante.

Com acesso por uma estrada de terra, o destino é ideal para quem busca desconexão. Levar alimentos e bebidas é uma dica valiosa para aproveitar o dia sem preocupações. Trilhas aventureiras também são uma ótima pedida para os amantes da natureza.

Praia de Marvila: natureza e tranquilidade em harmonia

Foto: Fernando Madeira / MTur

Cercada por costões rochosos e uma extensa área verde, a Praia de Marvila oferece uma experiência de contato puro com a natureza. Suas águas calmas e limpas, junto à ampla faixa de areia, criam o cenário perfeito para um dia de lazer. Árvores frondosas, como amendoeiras, garantem sombra aos visitantes que desejam relaxar à beira-mar.

Além de banhos refrescantes, os turistas podem se aventurar em trilhas pela região ou praticar pesca nas águas tranquilas. O local é ideal para famílias, especialmente para quem deseja fazer um piquenique, já que a infraestrutura é limitada. E como toque final, o pôr-do-sol em Marvila é um espetáculo à parte, tornando a visita ainda mais inesquecível.

Esses recantos de Anchieta são o destino perfeito para quem quer fugir do comum e se conectar com a beleza natural do Espírito Santo.

Praia do Balanço e Praia de Marvila, em Anchieta

Como chegar: pela ES 060 você chega até Anchieta. Em seguida, vai pela via principal da cidade até atravessar a ponte. Logo depois haverá placas indicando o local das praias, em uma entrada estreita e de chão à esquerda.

Estrutura: as praias não têm quiosques ou restaurantes próximos, por isso, um lanchinho levado de casa é bem-vindo. Na Praia do Balanço há uma venda informal de bebidas, mas não é sempre que ela está instalada por lá

Dicas: as praias são verdadeiros paraísos secretos. Vale levar a família para curtir um dia diferente ou passar um fim de semana aproveitando a região. É bom para crianças, porque há áreas da praia que são bem rasas