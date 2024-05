Em ano de festa, Santuário Nacional de Anchieta aponta seus diferenciais

O Santuário Nacional de Anchieta está em festa. No ano em que se comemora os dez anos de canonização e 490 anos de São José de Anchieta é esperado um aumento significativo de visitas ao Santuário do padroeiro do Brasil, localizado no município de Anchieta.

Os festejos em homenagem ao santo acontecem entre os dias 29 de maio e 9 de junho. Nesse contexto, o reitor do Santuário São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte, SJ, destaca a importância do espaço para o entendimento da história do país.

“Nós vamos ter no Santuário Nacional expressões artísticas do século XVI, tanto arquitetônica quanto de registros de cultura. Vamos ter também pinturas do século XVII, pinturas do século XVIII, arquitetura do século XX. Então, como conseguem estar em um mesmo lugar expressões tão diferentes dialogando? Exatamente porque partimos da categoria do encontro. Se fazemos o encontro conosco, com a nossa história, é porque o Santuário possibilita esse clima de paz, de tranquilidade”, explica o padre.

Diferencial do Santuário Nacional de Anchieta

Além do rico acervo histórico físico, a paz espiritual adquirida por quem visita também é destacada entre os diferenciais do Santuário Nacional de Anchieta.

“Todas as pessoas que aqui chegam elas saem afetadas por essa paz. E é uma paz que é real. Não é uma paz que é projetada, ela é experimentável. O que diferencia o Santuário Nacional de outros que eu já fui, de várias partes do mundo, aqui se faz a experiência do encontro. Porque se percebe o encontro da natureza, encontro com Deus, encontro com pessoas que vocês nem imaginam”, afirma Álvaro Negromonte.