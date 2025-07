Esfriou! Veja como curtir o melhor da estação nas montanhas do Caparaó

Com a chegada do friozinho, a região do Caparaó capixaba se transforma em um destino ainda mais acolhedor e encantador. O clima ameno das montanhas, as paisagens cobertas por neblina e o aroma de café fresco criam o cenário perfeito para quem busca sossego, romantismo ou aventura em meio à natureza.

De pousadas aconchegantes com lareira a trilhas revigorantes ao amanhecer, o Caparaó oferece experiências inesquecíveis para curtir o inverno com charme e tranquilidade.

Opções de passeio no Caparaó

Rudá Bistrô – Pedra Menina (ES)

Com vista para as montanhas e um cardápio surpreendente, o Rudá oferece pratos sofisticados com ingredientes locais. Arroz cremoso de bacalhau, lagosta com massa fresca ao limone e arancini de risoto de jiló são algumas opções. A carta de vinhos e as cervejas artesanais da região completam a experiência.

Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 12h às 22h | Domingo, até 16h

Restaurante Dom José – Forquilha do Rio (MG)

Culinária afetiva com assinatura do chef Mateus Lacerda. Destaques como sobrecoxa laqueada, risoto de carne de lata e bacalhau são servidos em um ambiente aconchegante entre montanhas. Fica a poucos metros do parque e é referência em alta gastronomia.

Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h às 22h | Domingo, até 16h

Casa do Lago – Pedra Menina (ES)

Pizza no forno a lenha, fondue doce e salgado, lareira, música ambiente e vinhos selecionados. A Casa do Lago une charme e sabor em um dos pontos mais altos da região, a 1.400 metros de altitude. Perfeito para um jantar romântico ou entre amigos.

Horário de funcionamento: Quinta a sábado, das 18h às 22h

Armazém Caparaó – Espera Feliz (MG)

Cervejas artesanais, carta de vinhos e uma seleção de petiscos e pratos no estilo comfort food. Tudo isso em um container com deck panorâmico e cachoeira nos fundos. O Armazém é um verdadeiro point gourmet em meio à natureza.

Horário de funcionamento: Sexta, das 18h às 23h | Sábado, das 11h30 à 0h | Domingo, das 11h30 às 18h

Flores e Sabores – Divino de São Lourenço (ES)

Com pratos autorais e cozinha de raiz, o restaurante oferece desde um fettuccine ao gorgonzola até criações como o filé vulcão. A casa é acolhedora, sem reservas, e uma boa pedida para o almoço de sábado.

Horário de funcionamento: Sexta, das 18h às 22h | Sábado, das 12h às 22h | Domingo, das 12h às 16h

árbara Rossi, que é chef de cozinha e uma das proprietárias do Flores e Sabores

Villa Januária Cafeteria – Pedra Menina (ES)

Localizada entre o lavandário e mirantes para o Vale do Paraíso, a cafeteria oferece cafés premiados, métodos diversos de extração e confeitaria artesanal. Ideal para um café da manhã tardio ou lanche da tarde com vista e muito charme.

Horário de funcionamento: Sábado, das 8h às 18h | Domingo, até 17h

Parque Nacional do Caparaó

O parque é um espetáculo à parte e reúne alguns dos cenários mais icônicos da região. A portaria capixaba, localizada em Pedra Menina (Dores do Rio Preto), dá acesso a trilhas, mirantes e cachoeiras cinematográficas. Logo no início, o visitante encontra o Vale Verde, com piscinas naturais, trilhas leves e o Mirante do Jacu. Um pouco mais adiante, está a impressionante Cachoeira Bonita, com seus 80 metros de queda e um poço perfeito para banho. Já o ponto mais famoso do parque, o Vale Encantado, encanta com suas águas cristalinas e trilha de fácil acesso, um verdadeiro convite ao contato profundo com a natureza.

Onofre Cafeteria – Forquilha do Rio (MG)

A Onofre Cafeteria, localizada na região do Caparaó, é referência nacional na oferta de cafés especiais, premiados como os melhores do Brasil. Com produção familiar liderada pela família Lacerda, o café é cultivado no Sítio Forquilha do Rio, a 1.100 metros de altitude, atingindo notas superiores a 89 pontos SCA e exportado para vários países. O espaço acolhe turistas com cafés premiados, quitandas artesanais e um atendimento hospitaleiro em meio à natureza. Além de degustação, a cafeteria comercializa grãos e produtos locais, integrando a rota do agroturismo regional. Seu ambiente rústico e autêntico tornou-se parada obrigatória para quem sobe o Pico da Bandeira ou visita o Parque Nacional do Caparaó.

Horário de funcionamento: Sext. 10h às 18h/ sab. e dom. 9h às 18h

Coisa Boa Bistrô – centro de Guaçuí (ES)

Instalado em um charmoso casarão de 1919 onde viveu o ator Fernando Torres. O restaurante foi inaugurado em 2023 por Ana Paula Andrade e Lecivaldo Oliveira, preservando elementos históricos da arquitetura original. A cozinha mistura culinária italiana — com massas e risotos — a receitas com carnes, frutos do mar e influências regionais. O ambiente aconchegante e a proposta de unir tradição, história e gastronomia gourmet tornam o bistrô referência local.

Horário de funcionamento: Qua à sex 19h-23h | Sáb 19h-23h | Dom 12h-15h

Varanda Café – centro de Guaçuí (ES)

Ambiente aconchegante em um casarão histórico. Especializada em cafés especiais, a cafeteria valoriza o trabalho de pequenos produtores da região do Caparaó. O cardápio inclui delícias artesanais e pratos contemporâneos para diversas ocasiões. O espaço é ideal para pausas gastronômicas, encontros e apreciação da cultura local.

Horário de funcionamento: Seg – Sex 14 às 20h / Sáb – 09:30 às 12h e 14 às 19h

Foto: Reprodução / Instagram @varandacafeeprosa