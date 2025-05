Espírito Santo fora do óbvio! Três destinos incríveis para conhecer

O Espírito Santo é um estado cheio de belezas naturais, disso ninguém duvida. No entanto, alguns cantinhos ainda guardam segredos que poucos conhecem. Se você é do tipo que adora explorar lugares fora do radar turístico, prepare-se para se encantar com três destinos incríveis: Patrimônio da Penha, Falésias de Mãe-Bá e Praia de Gramuté.

Descubra o Espírito Santo fora do óbvio:

Patrimônio da Penha

Primeiramente, vamos começar com Patrimônio da Penha, um distrito charmoso no coração do Caparaó Capixaba. A saber, esse lugar é perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Além disso, as cachoeiras cristalinas, trilhas em meio à Mata Atlântica e a atmosfera acolhedora da vila te farão esquecer do mundo lá fora.

Por outro lado, se você é fã de aventura, não deixe de explorar as trilhas que levam ao Pico da Bandeira, o ponto mais alto do Espírito Santo. Aliás, a vista lá de cima é simplesmente espetacular!

Falésias de Mãe-Bá

Em seguida, prepare-se para se impressionar com as Falésias de Mãe-Bá, um conjunto de paredões rochosos coloridos que se estendem por quilômetros na costa de Anchieta. Sem dúvida, o visual é de tirar o fôlego, principalmente durante o nascer e o pôr do sol.

A propósito, a praia de Mãe-Bá, aos pés das falésias, é um convite para relaxar e curtir a brisa do mar. Ademais, as piscinas naturais que se formam na maré baixa são perfeitas para um mergulho refrescante.

Praia de Gramuté

Por fim, mas não menos importante, a Praia de Gramuté, em Aracruz, é um verdadeiro paraíso para quem busca sossego e contato com a natureza. De fato, a praia é praticamente deserta, com areias claras, águas calmas e uma vegetação exuberante.

Inclusive, as falésias que cercam a praia formam um cenário ainda mais especial. Em outras palavras, você se sentirá em um refúgio particular, longe de toda a agitação.

Definitivamente o Espírito Santo reserva muitas surpresas para quem se aventura a explorar seus cantinhos menos conhecidos. Portanto, se você busca experiências autênticas e paisagens de tirar o fôlego, não deixe de visitar Patrimônio da Penha, Falésias de Mãe-Bá e Praia de Gramuté!

