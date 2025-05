Cantinho italiano: explore o Circuito dos Imigrantes, em Anchieta

O Circuito dos Imigrantes de Anchieta é um roteiro diferente, fora do óbvio! Afinal, os turistas procuram Anchieta principalmente por causa das praias e do Santuário Nacional São José de Anchieta. Entretanto, em poucos quilômetros, a paisagem do litoral dá lugar ao visual montanhoso, com muito verde e charme.

A cidade foi uma das portas de entrada de milhares de italianos que, no passado, deixaram seu país de origem e vieram para o Brasil.

Na segunda metade do XIX, Anchieta, então Vila de Benevente, recebeu cerca de oito mil imigrantes italianos que tinham a missão de colonizar as áreas de vazio demográfico da Capitania. O programa imigratório atraiu um grande contingente de agricultores provenientes, principalmente, do norte da Itália, da província de Trento.

Desde então, é notória a tradição que os colonos italianos deixaram. Seja nas construções, nos hábitos, na linguagem ou na gastronomia, o município tem traços e marcas que formam a identidade do povo anchietense.

E, hoje, a região vem ganhando força no agroturismo, unindo história, cultura, gastronomia e muitas tradições em meio às belas paisagens das montanhas capixabas.

O Circuito dos Imigrantes de Anchieta-ES é sinônimo de muita cultura e boa gastronomia. A poucos minutos da praia, leva a um passeio pelo interior mostrando as paisagens de montanhas, vales, corredeiras, cachoeiras, piscinas naturais e clima ameno com o bucolismo típico da área rural. Além de um povo hospitaleiro, sempre pronto para uma boa prosa, é possível encontrar os sabores da gastronomia que é herança dos imigrantes.

As comunidades de Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos e Simpatia formam o circuito. O roteiro com montanhas e muito verde, contempla restaurantes, agro indústrias, cachaçaria, embutidos e produtores de frutas e queijo.

Os Passos dos Imigrantes e a Festa da Imigração Italiana, que acontecem no mês de setembro, compõem o Circuito dos Imigrantes. A caminhada Passos dos Imigrantes tem duração de 02 dias percorrendo 41 km, com saída da Praça dos Imigrantes na sede do município e chegada em Alto Pongal, refazendo o caminho dos imigrantes quando aqui chegaram em 1875.

Atrativos:

Alto Pongal

Restaurante e Agroindústria Dom Bernardo

O empreendimento surgiu da ideia de continuar a contar a história de vida, de amor e de família do Senhor Bernardo Barcelos e de Dona Apolônia Calenzani, conhecida como vovó Popinha.

Contato: (28) 99907-4371

Casarios

Cheias de simbolismo, as construções dos imigrantes revelavam as origens culturais deste povo e seus anseios na nova terra. A casa era o ponto de partida para a realização dos sonhos que motivaram a imigração. Assim, passado e presente/ tristezas e alegrias, vivem na nova casa do imigrante italiano que vai desenvolvendo seu projeto de vida.

Casa de Carnes do Campo

Fundada em janeiro de 2018 por Ironi Petri, a partir de um pequeno açougue. Aproveitando a tradição dos familiares na fabricação para consumo de linguiça, codeguim, queijo, torresmo etc., surgiu a ideia de fabricar para vender. Voltado para a produção de produtos caseiros, o local oferece carnes frescas de bovinos, suínos e aves.

Contato: (28) 99925-1080

Igreja Sagrado Coração de Jesus

A devoção ao coração de Jesus é comum nas comunidades formadas por descendentes de imigrantes Italianos. Em Alto Pongal, o Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro da comunidade e sua igreja, localizada no alto do morro, remete a história de fé dos seus moradores

Mirante do Cruzeiro

Ainda em Alto Pongal está localizado o Cruzeiro com a capela Nossa Senhora do Carmo, um lindo Mirante com vista para toda a região. O lugar envolve beleza e muita religiosidade envolvida. O acesso é bem tranquilo e pode ser visitado frequentemente.

San Paolo Sabori’s, Embutidos e Defumados – Defumados Boldrini

Fundado em 2005 é especializado na produção de delícias como filé de peixe defumado, socol, copa de lombo suíno, linguiças defumadas, linguiça de peixe, salaminho italiano e muito mais.

Contato: 28 99924-3175 / 99945-5669

Alto Joeba

Mulheres de Alto Joeba – ADEJO – Associação das Agricultoras Rurais de Alto Joeba teve início com 12 mulheres da comunidade que se reuniram trazendo seus utensílios, ingredientes e receita de casa visando ter ocupação e geração de renda. Produtos :Doces, pães, bolos, casadinhos, biscoitos.

Contato: (27) 99930-8330

Cachoeira do Cafundó

Atrativo turístico natural localizado na localidade de Alto Joeba. Acesso na estrada que liga Alto Joeba a Dois Irmãos.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Foi construída por volta do ano de 1904 sobre um monte bem no centro da comunidade. Suas paredes foram construídas com pedras brutas assentadas somente com massa de barro com água e possuem aproximadamente 50 cm de espessura.

Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadete

Construída em 1951, por Lazaro Palaoro, é uma das manifestações de fé do Circuito. O local transmite uma grande sensação de paz e de religiosidade.

Córrego da Prata

Igreja de Santa Bárbara e São Pedro

Sua construção é toda em pedra e óleo de baleia e foi construída em 1927 em estilo Jesuítico. Uma curiosidade que ela possui são seus dois padroeiros: Santa Barbara e São Pedro, que foram escolhidos para sanar as questões de divisão de opiniões dos moradores e imigrantes da comunidade. Afinal, é melhor entrar numa paz santa do que viver uma discórdia.

Piscina do Ciminho

Possui piscinas e serviço de petiscaria para toda a família, além de piscinas com água direto da nascente. Contato: (28) 9996-3054

Piscina do João

Lugar para Relaxar no fins de semana. Servimos porções. Um lugar bem tranquilo e acima de tudo muito lindo. Contato: 28) 3536-6415

Cachaça Pratinha

Família Rigoni – Cachaça Pratinha – Alambique –Córrego da Prata. No ano de 1956 a Família Rigoni produzia melado e açúcar mascavo para consumo próprio, surgindo em 1957, a “Cachaça Pratinha”. O empreendimento foi se modernizando, inovando na infraestrutura e tecnologia e hoje oferece uma variedade de cachaças e licores, permitindo conhecer o processo de fabricação.

Associação Mulheres da Prata – Bolos, pães, biscoitos e produtos da agroindústria

Tradição desde 2009, fabricam uma variedade de biscoitos e massas com receitas de família da região: bolos, biscoitos, doces, compotas, geleias e licores.

Contato: (28) 3536-6417

Simpatia

Recanto da Simpatia Queijos

Em 2018 começaram a produzir queijos em casa e vender na comunidade. Com a aceitação e procura maior pelo produto, a produção dos queijos foi legalizada para que fosse possível vender no município. É a primeira Agroindústria de queijo do município a receber a certificação, após cumprir todas as exigências sanitárias.

Contato: (28)99901-3428

Sabores da Vida – polpa de frutas

A Sabores da Vida teve início em 1997 com os irmãos José Anterino da Silva, o ‘Tito’, e seu irmão Evaldo da Silva. A ideia de criar a empresa veio para solucionar um problema: os dois irmãos eram agricultores e tinham uma lavoura de maracujá, cuja produção era enviada ao CEASA-ES e o excedente, era cortado e reaproveitado, extraindo a polpa em caroços. Com o passar dos anos o foco na produção de polpas virou prioridade. Em 2008 Evaldo perde seu irmão José e mesmo com esta perda, ainda ficou à frente da empresa até 2013, quando passou a direção para seus sobrinhos: Gabriel, Victor e Vinicius.

Os três irmãos começaram a trabalhar na expansão e legalização da fábrica. Atualmente a empresa atende todo o Sul do ES e já vem colocando em prática projetos de expansão das suas instalações para atender a uma demanda ainda maior e aumentar a área de distribuição de seus produtos.

Contato: 28 99995-3540

Dois Irmãos

Ki Produtos Orgânico – Horta Orgânica –

Orgânicos Família Rovetta: produção de hortaliças, frutas e legumes de forma orgânica certificada.

Contato: (28) 99914-0736

Igreja São Sebastião

Localização: Aproximadamente 26,6km da Sede administrativa

Piscina Natural Lagoa do Ayub

Possui piscinas e serviço de petiscaria para toda a família, além de piscinas com água direto da nascente.