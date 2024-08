Explorando o Sul do Espírito Santo: 5 destinos gratuitos para conhecer

O Sul do Espírito Santo é uma região rica em belezas naturais e cultura, oferecendo uma variedade de opções para quem deseja explorar sem gastar muito. Se você está em busca de experiências autênticas e gratuitas, prepare-se para descobrir alguns dos destinos mais encantadores da região.

Desde cachoeiras de águas cristalinas e trilhas imersas em paisagens exuberantes, há muito o que conhecer sem abrir a carteira. O Guia A reuniu destinos incríveis para serem explorados, seja num passeio bate e volta, ou até mesmo, pra curtir um fim de semana!

Então, confira nossas dicas de lugares imperdíveis para uma viagem econômica e memorável, ideal para quem aprecia a beleza natural e a cultura local. Prepare-se para se apaixonar pelo Sul do Espírito Santo e criar memórias inesquecíveis, tudo sem custo algum!

Cinco destinos gratuitos para conhecer no Sul Espírito Santo:

1. Cachoeira da Fumaça em Alegre

Foto: Karol Gazoni / Iema

Começamos nossa lista de destinos gratuitos para conhecer no Sul do Espírito Santo com a Cachoeira da Fumaça, com uma impressionante queda d’água de 144 metros de altura! De fato, sua imponência é impressionante, além de ser um ótimo lugar para se refrescar no Verão!

2. Falésias de Marataízes

Sem dúvida, as Falésias de Marataízes é um dos lugares para conhecer no Espírito Santo que precisa estar na sua lista! A visão do topo das falésias de impressionantes 40 metros de altura, é sensacional demais!

3. Pedra da Penha em Cachoeiro de Itapemirim

De fato, a Pedra da Penha tornou-se rapidamente um dos principais pontos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim! Aliás, pra quem gosta de trilha e tem disposição, o lugar é um verdadeiro playground natural!

4. O Frade e a Freira em Itapemirim

Foto: Cacá Lima/Iema

O Frade e a Freira é, sem dúvida, um dos monumentos naturais mais icônicos do Espírito Santo! Além disso, ao contrário do que muitos pensam, chegar até lá é muito fácil! E a vista então? Espetacular!

5. Cachoeira de Bom Jardim em Cachoeiro

Foto: Divulgação

A Cachoeira de Bom Jardim não tem a mesma altura, mas não deixa nem de longe a desejar, oferecendo uma bela vista e também a possibilidade de banho. A entrada para cachoeira é gratuita, e o local onde ela está situada funciona apenas nos finais de semana e feriados. O local conta com serviço de bar, que oferece porções, salgados e bebidas, além de oito pontos com churrasqueiras e banheiros masculino e feminino.