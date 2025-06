Fazenda do Centro: história, cultura e fé no coração de Castelo

No interior de Castelo, a apenas 8 km do Centro da cidade, a Fazenda do Centro guarda quase dois séculos de história. O local, que hoje é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, foi palco de transformações sociais, econômicas e culturais que marcaram o Brasil.

Fundada em 1845, durante o ciclo da mineração, a fazenda nasceu às margens do Vale do Rio Caxixe e logo se tornou um núcleo agrícola importante. Com mais de 600 pessoas escravizadas, o espaço produzia café, arroz, cana-de-açúcar e outros gêneros alimentícios. Após a abolição da escravidão, a fazenda entrou em decadência, até passar por uma reviravolta histórica.

A primeira reforma agrária do Brasil

No início do século XX, a fazenda foi adquirida pelos freis agostinianos recoletos, liderados por Frei Manuel Simón. O religioso promoveu um dos episódios mais emblemáticos da história agrária do país: a distribuição de terras para cerca de 300 famílias de imigrantes italianos. Elas receberam lotes com condições facilitadas de pagamento e apoio total dos freis até conseguirem se estabelecer.

Esse modelo cooperativista transformou a Fazenda do Centro em um polo social, econômico e religioso, revitalizando a economia local e reforçando os laços comunitários.

Casarão com 42 cômodos e muita história

Com 179 anos de fundação, o Casarão da Fazenda do Centro foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984. A construção imponente tem 42 cômodos, 79 janelas, e abriga uma capela, centro cultural, biblioteca e memoriais que contam a trajetória dos castelenses e da própria fazenda.

Hoje, o espaço é administrado pelo Instituto Frei Manuel Simón, uma entidade sem fins lucrativos criada por moradores da cidade. O local recebe visitantes interessados em história, turismo rural e religioso, e também é palco de eventos culturais e educativos.

Como chegar à Fazenda do Centro

A fazenda está situada a 2 km da ES-166, estrada que conecta a BR-262 entre Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante. Rodeada por mata atlântica preservada e com vista para as montanhas, o local é perfeito para quem busca um passeio que une natureza, cultura e espiritualidade.

Um convite à memória e à reflexão

Visitar a Fazenda do Centro é mais do que fazer turismo: é vivenciar um capítulo importante da história capixaba, refletir sobre o passado escravocrata, conhecer o impacto da imigração italiana na região e entender como a fé e o cooperativismo reergueram uma comunidade.