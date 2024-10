Férias fora de época? A semana é de praias cheias em Guarapari

Não é segredo que os mineiros amam as praias de Guarapari – ES. Durante o verão, as pessoas costumam brincar que a cidade é o “quintal de Minas Gerais”. Todavia, nesta semana, o movimento em Guarapari está bem intenso e isto também parece ter influência dos mineiros. O motivo é que o Governo de MG estabeleceu um recesso entre os dias 14 e 18 de outubro, período conhecido como “Semana do Saco Cheio”.

Assim, os dias de folga dos mineiros foram ainda mais estendidos. Isto porque, no sábado (12), já havia sido o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Além disso, o recesso escolar em Minas Gerais começou na segunda (14), passou pelo Dia do Professor, na terça (15), e seguiu até sexta (18). Então, é provável que os turistas estiquem um pouco mais para aproveitar o próximo fim de semana.

Sendo assim, serão nove dias para os mineiros aproveitarem as amadas praias de Guarapari. Geralmente, as preferidas são: Praia do Morro e Praia das Castanheiras. Todavia, existem diversas praias que não são tão populares quanto estas. Contudo, até as praias mais afastadas da cidade podem guardar belas paisagens.

E você, que tal animar e também ir aproveitar o movimento nas praias de Guarapari nesta semana?