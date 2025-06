Festas religiosas pelo Brasil que você precisa conhecer

As festas religiosas no Brasil são um reflexo da diversidade cultural e da fé que molda a identidade do povo brasileiro. Transformadas em atrações turísticas, essas celebrações reúnem milhões de fiéis e visitantes todos os anos, movimentando a economia local e promovendo intercâmbios culturais.

Conheça as principais festas religiosas do Brasil e seus significados:

1. Lavagem do Bonfim, Salvador (BA)

Um dos melhores exemplos de sincretismo religioso no país, a Lavagem do Bonfim começa com um belo cortejo liderado pelas baianas e que sai da Igreja da Conceição da Praia e percorre os 8 quilômetros até a Igreja do Bonfim. Atrás delas vem o bloco dos Filhos de Ghandi, e em seguida todo mundo. A cor é o branco, em homenagem a Oxalá, no catolicismo o Senhor do Bonfim. A lavagem é simbólica, com vassouras e a água de cheiro trazida pelas baianas. Depois é só dar três voltas ao redor da igreja, fazer três pedidos e amarrar uma fitinha do Senhor do Bonfim no portão da igreja. E, claro, comer um acarajé nas barraquinhas ali perto.



QUANDO: Segunda quinta-feira depois do Dia de Reis.

2. Festa de Iemanjá, Salvador (BA)

Tudo começou com pescadores do Rio Vermelho, em Salvador, que resolveram fazer oferendas a Iemanjá pedindo mais peixe na rede e mares tranquilos. Isso foi em 1923, e hoje a festa é uma das mais belas demonstrações da cultura afro-brasileira no Brasil. Os rituais começam ainda na madrugada anterior e, às 5 horas, os balaios (cestos) de oferendas começam a ser transportados da Praia dos Pescadores para as embarcações que as levam para o mar às 16 horas do mesmo dia. Na areia, barraquinhas de comidas típicas, samba de roda, afoxé e capoeira.



QUANDO: Dia 2 de fevereiro.

3. Festa do Padre Cícero, Juazeiro do Norte (CE)

Em Juazeiro do Norte, a 600 quilômetros de Juazeiro, todo dia é dia de Padim Ciço. O Padre Cícero Romão, canonizado em 1973, está em todas – da enorme estátua na praça central da cidade às miniaturas das lojinhas de suvenires, passando pela marca de rapadura. O aniversário de sua morte, lembrada no dia 20 de julho, para a cidade desde 1934. É uma das maiores romarias do Nordeste, sem falar em missas, novenas, peregrinações aos lugares ligados ao religioso e também uma impressionante feira de artesanato e artigos religiosos relacionados ao santo.



QUANDO: Dia 20 de julho.

4. Festa da Paixão de Cristo, Brejo de Madre de Deus (PE)

São 50 atores, 400 figurantes, uma plateia de ao menos 8 mil pessoas por noite. Impressionam os números do espetáculo teatral, que em 2017 completa 50 anos de exibição. As oito exibições anuais acontecem durante a Semana Santa, na cidade-cenário de Nova Jerusalém, em Fazenda Nova. Transmitida também pela TV para todo o Brasil, a peça escrita por Plínio Pacheco é célebre pelo elenco famoso, que muda praticamente todo ano. Nos últimos dois, o papel de Jesus – que já foi de Thiago Lacerda e Murilo Rosa – está com Igor Rickli. Sem mencionar Fiuk como apóstolo João.



QUANDO: Nas semanas próximas à Páscoa

5. Festa da penha, em Vila Velha (ES)

Foto: Divulgação

Parece inacreditável, mas a primeira Festa da Nossa Senhora da Penha aconteceu no longínquo ano de 1571, dois anos depois de a primeira imagem da padroeira do Espírito Santo chegar ao lindo Convento da Penha, trazida e Portugal. Hoje é a terceira maior festa religiosa do Brasil, depois da de Nossa Senhora Aparecida (SP) e do Círio de Nazaré (PA). Na Romaria dos Homens, milhares de fiéis andam por 14 quilômetros até o Convento, que fica no alto de um morro com vista para o mar. A das Mulheres, que começou em 1995, tem um percurso diferente.



QUANDO: Oito dias depois do domingo de Páscoa.

5. Festa de Corpus Christi, em Castelo (ES)

A festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, está entre as 10 maiores manifestações religiosas do país. São mais de seis décadas de história. Neste ano, serão 5 mil metros quadrados de tapetes. O número de itens utilizados impressiona: são mais de 50 mil quilos de pó de pedra e mais de 200 kg de borra de café para ajudar na confecção, além de outros materiais. A previsão é a de que três mil voluntários participem dos trabalhos neste ano e deixem a cidade mais colorida com os tapetes.

QUANDO: No dia de Corpus Christi

