Fim de semana no ES? Veja 6 destinos incríveis e acessíveis

Quer fugir da rotina sem pegar estrada por horas? O Espírito Santo é o lugar certo para isso. Com praias deslumbrantes, montanhas charmosas e gastronomia autêntica, o estado oferece destinos incríveis para quem busca um bom passeio bate e volta.

Confira seis opções que vão transformar seu fim de semana:

Praia dos Padres – Guarapari

Foto: Terra Capixaba

Escondida entre pedras e vegetação nativa, a Praia dos Padres é um refúgio de paz em Guarapari. Suas águas cristalinas e a areia dourada criam o cenário ideal para relaxar com tranquilidade.

📍 Dica: Leve alimentos e bebidas, já que o local não possui quiosques ou ambulantes.

Rota do Carmo – Domingos Martins

Foto: Reprodução/Instagram

Essa rota pouco explorada nas montanhas capixabas é perfeita para quem gosta de simplicidade e produtos artesanais. O caminho reúne sítios de colhe e pague, restaurantes coloniais e venda de delícias como mel, geleias e café de Jacu.

📍 Dica: Aproveite para saborear os produtos locais e curtir a calmaria da região.

Ilha das Caieiras – Vitória

Pôr do Sol na Ilha das Caieiras – Nova Orla de São Pedro. Foto: Jansen Lube

Pertinho do centro de Vitória, a Ilha das Caieiras encanta com sua vista para o pôr do sol e a culinária típica capixaba. É o destino ideal para quem ama frutos do mar e quer provar a tradicional torta capixaba ou uma boa moqueca à beira-mar.

📍 Dica: Chegue cedo para garantir lugar nos restaurantes mais disputados.

Cachoeira de Matilde – Alfredo Chaves

Foto: Divulgação/PMAC

A queda de 70 metros impressiona quem chega à Cachoeira de Matilde. Além da beleza natural, o local atrai aventureiros com trilhas, banhos refrescantes e até rapel.

📍 Dica: Leve tênis antiderrapante e visite também a charmosa estação de trem próxima à cachoeira.

Pedra Azul – Domingos Martins

Foto: Argeone Herbst/Setur

Um dos ícones do turismo capixaba, a Pedra Azul reúne paisagens incríveis e gastronomia de primeira. Trilhas, piscinas naturais e restaurantes que servem fondue e pratos italianos completam a experiência.

📍 Dica: Caminhe até as piscinas naturais e observe a pedra mudando de cor ao longo do dia.

Lagoa Juparanã – Linhares

Foto: Prefeitura de Linhares

Considerada uma das maiores lagoas de água doce do Brasil, a Lagoa Juparanã oferece lazer e esportes náuticos em meio à natureza. Caiaque, stand-up paddle e quiosques à beira d’água tornam o passeio ainda mais especial.

📍 Dica: Não deixe de experimentar o peixe frito servido nos restaurantes da região.

Seja na serra ou no litoral, o Espírito Santo reserva experiências incríveis a poucos quilômetros de casa. Escolha seu destino favorito, convide a família ou os amigos e aproveite um fim de semana inesquecível sem sair do estado!