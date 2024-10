Gigantes! Encante-se com as maiores cachoeiras do Espírito Santo

Você sabe quais são as maiores cachoeiras do ES? Pois bem, com uma geografia privilegiada, o Espírito Santo tem uma infinidade de atrativos naturais. Muito conhecido por suas praias, Convento da Penha, Festival de Forró de Itaúnas, Pedra Azul, entre outros, o Estado também conta com inúmeras cachoeiras com grande potencial turístico.

De Norte a Sul, capixabas e turistas podem se refrescar nas quedas de água doce e curtir a calmaria da vida no meio do mato. Tem para todos os gostos e tipo diversão: calmas para as crianças, de águas cristalinas, para esportes radicais, grandes e pequenas.

Sendo assim, preparamos uma seleção com belíssimas cachoeiras que são as maiores do nosso Estado. Conheça e se encante!

Conheça as maiores cachoeiras do Espírito Santo:

Cachoeira da Fumaça – Alegre

Foto: Karol Gazoni / Iema

O município de Alegre, uma das portas de entrada para a região do Caparaó, apresenta como principal atrativo turístico a Cachoeira da Fumaça, que é a maior cachoeira do Estado com 144 metros de altura. Com acesso gratuito e sem a necessidade de agendamento prévio, a Cachoeira da Fumaça, situada no Parque Estadual de mesmo nome, em Alegre, oferece várias opções de lazer para aqueles que desejam passar o dia no local. É possível visitar os mirantes, praticar escalada e rapel, se banhar nas poças que a cachoeira forma, além de tirar belíssimas fotos para recordação.

Como chegar: Sair de Alegre no sentido Ibitirama, depois de passar pelo distrito de Celina, virar a direita no Posto Ramon Garcia ES 387, percorrer 18 km até a entrada do Parque.

Cachoeira Alta – Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Yuri Barichivich / Setur

A Cachoeira Alta é uma das maiores cachoeiras do Espírito Santo, com incríveis 100 metros de altura, ideais para os amantes de rapel e escalada, além de possibilitar os visitantes a experiência de se banharem em suas águas. A cachoeira está situada em propriedade particular, e no local existe um bar, que serve salgados e porções, e uma área de camping. A cachoeira pode ser acessada nos finais de semana e feriados das 8h às 17h e o valor de entrada é R$ 10,00 por pessoa.

Como chegar: Sair de Cachoeiro de Itapemirim seguir pela ES 482 até Jerônimo Monteiro e seguir pela ES 166, no Km 6 entrar na comunidade São Vicente.

Cachoeira da Rampa, Brejetuba

De fácil acesso e localizada bem pertinho do centro da cidade. Os seus 93 metros de altura impressionam e agradam os mais corajosos, que praticam esportes radicais na cachoeira, como o rapel.

Como chegar: Saindo de Vitória, siga pela BR-262 até o km 136, vire à direita na ES-462 e percorra mais 11 km. Chegando a Brejetuba, serão mais 8 km de estrada até a queda d’água.

Cachoeira do Country Club, Santa Teresa

Os 90 metros de queda d’água ficam ainda mais bonitos com as dezenas de quaresmeiras, que deixam o lugar ainda mais charmoso. O local conta com estacionamento.

Como chegar: Saindo de Santa Teresa seguir pela ES 261 por 4 km.

Cachoeira do Pedregulho (Furlan) – Castelo

Foto: Vitor Jubini

Situada à 21 km da sede do município, além da bela queda d’água, o local conta com serviços de lanchonete, restaurante rural, área de camping e rapel. Localizada na propriedade da família Furlan, é muito conhecida pelos praticantes de esportes de aventura que sempre após suas atividades se confraternizam no local. Clima bucólico e aconchegante. Para os audaciosos o rapel, prática comum na cachoeira, que contém área para camping e lanchonete.

Como chegar: Saindo de Castelo, seguir no sentido Vargem Alta, no Km 18 na comunidade de Patrimônio do Ouro entrar à esquerda em direção a Pedregulho (existem placas sinalizando o trajeto), são apenas mais 1,5 km até chegar a Cachoeira.

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde) – Alfredo Chaves

Foto: Sagrilo / SETUR-ES

O município de Alfredo Chaves apresenta quedas d’água para todos os gostos, e a principal delas é a Cachoeira Engenheiro Reeve, conhecida como Cachoeira de Matilde. A cachoeira é uma das mais belas quedas d’água do Espírito Santo, com imponentes 70 metros de altura. Apesar de ser proibido se banhar em suas águas por conta de sua forte correnteza, a cachoeira, cuja visitação é gratuita, é um dos points ideais para a prática de esportes radicais, como escalada e rapel, além de possibilitar o visitante observá-la por meio de seus mirantes, onde é possível tirar belíssimas fotos de recordação.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, em Araguaia seguir pela ES 376 até o Distrito de Matilde.

Cachoeira Véu de Noiva, Santa Leopoldina

Foto: Tadeu Bianconi

Com diversos atrativos, a cachoeira é o local para as pessoas que buscam o contato direto com a natureza. Na Cachoeira Véu de Noiva, é possível fazer camping, trilhas e se banhar nas piscinas naturais formadas pelas águas vindas dos 70 metros de queda.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela ES 080, que liga Cariacica a Santa Leopoldina, Na cidade seguir pela Rodovia Bernardino Monteiro até a localidade de Chaves, distante cerca de 9km da cidade.

** Com informações da Secretaria de Turismo (Setur)