Imersão Guarani: descubra o único município capixaba com aldeias indígenas

Às margens do rio Piraquê-açu, a Aldeia Temática Tekoá Mirim se destaca como um destino de turismo de experiência, oferecendo uma imersão única na cultura Guarani. Rodeada pela exuberante Mata Atlântica, a aldeia proporciona aos visitantes a chance de se conectar com a natureza, relaxar sob a sombra de árvores centenárias e ouvir o canto dos pássaros. Mais do que um passeio, é uma oportunidade para conhecer de perto as tradições de um povo ancestral.

Ao explorar o Centro da Aldeia, os turistas podem admirar as ocas feitas de palha, participar de rituais como a pintura corporal com tintas naturais, caminhar por trilhas curtas guiadas, assistir às danças tradicionais e ouvir os cânticos Guaranis. Além disso, os visitantes têm a chance de experimentar a culinária típica, como pratos à base de mandioca, cultivada e colhida pela própria comunidade.

A cidade de Aracruz, que integra a região turística Verde e das Águas, conta com 47 quilômetros de praias tranquilas e preservadas, coqueirais e um dos maiores manguezais da América Latina, além de guardar muita história.



A Aldeia Tekoá Mirim, localizada no distrito de Santa Cruz, na Rodovia ES-010, tem uma área de 1.700 hectares, onde há pequenas moradias de estuque e tijolos, cobertas com palhas, onde vivem índios da tribo Guarani. O local conserva suas tradições e é aberto à visitação por meio de agendamento. O visitante conhece a moradia, utensílios, artesanato, vestimentas além de fazer passeio de barco, degustar o peixe feito na brasa e conversar com os indígenas.

A saber, é possível realizar visitas diariamente, das 9h às 16h. Entretanto, recomenda-se realizar agendamento com, pelo menos, três dias de antecedência pelo telefone (027) 99651-2514.

Indígenas Aldeados em Aracruz

Aracruz é o único município do Espírito Santo com comunidades indígenas aldeadas, abrangendo duas etnias principais: os Tupiniquim e os Guarani. Ao todo, são 12 aldeias, das quais cinco são Guaranis, seis Tupiniquins e uma Tupi-Guarani.

Os Guaranis, originários da região Sul do Brasil, chegaram a Aracruz na década de 1960 e mantêm vivas suas tradições, como a língua, a religião, o artesanato e as manifestações culturais. Já os Tupiniquins, habitantes históricos da região, preservam seus grupos culturais como referência de sua identidade.

Explore mais sobre essa experiência única em Aracruz e conheça de perto a rica herança cultural desses povos indígenas.

Museu histórico de Santa Cruz

Além das aldeias indígenas, Aracruz também abriga o Museu Histórico de Santa Cruz. No local está disponível um diversificado acervo que conta a história da cidade e do Estado.

O prédio foi construído em 1860 para hospedar D. Pedro II na sua passagem pela província do Espírito Santo. Aberto ao público o local é um raro exemplo da arquitetura brasileira do período imperial. Em estilo neoclássico, além de alojar o imperador em Santa Cruz, serviu como sede da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, quando Santa Cruz foi sede do município, Fórum da Comarca, Escola Pré-Primária e até a cadeia pública.

Serviço:

Aldeia Tekoá Mirim – @aldeiatematikaturismo

Contato: (027) 99651-2514

Museu Histórico de Santa Cruz

Avenida presidente Vargas, s/nº – Centro – Santa Cruz

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 17h.

**Com informações da Setur