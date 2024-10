Impressionante! “Janela do Paraíso” fica em praia do Sudeste brasileiro

Quem conhece Arraial do Cabo – RJ já pôde confirmar que a cidade abriga algumas das praias mais lindas do Brasil. O mar de águas cristalinas encanta a todos. Uma destas praias de tirar o fôlego é a famosa Praia Grande. Todavia, mesmo recebendo muitos turistas, alguns não sabem que o canto esquerdo da praia guarda um lugar impressionante: a “Janela do Paraíso”.

Não é atoa que o ponto turístico carrega este nome. A janela é parte de uma antiga construção que está em ruínas. Todavia, este espaço entrega uma vista direta para a imensidão do mar azul de Arraial do Cabo. Sendo assim, cada vez mais, os visitantes se encantam pelo local e quem não conhece quer conhecer. Além disso, a própria trilha para chegar na Janela do Paraíso já proporciona uma vista deslumbrante.

Para chegar lá, há a possibilidade de fazer o caminho por uma rua que fica atrás da Praia Grande e também por uma escadaria localizada no canto esquerdo da praia. Ambos levam para uma trilha que contorna toda a Praia Grande, por cima de uma montanha. Sendo assim, é só seguir a trilha contornando a praia, que você chega até a construção onde está a Janela do Paraíso.

Com a paisagem cinematográfica, o lugar é ideal para tirar fotos. Contudo, é necessário muito cuidado na trilha e também no espaço da Janela do Paraíso. Em avaliações feitas por turistas, através do Google Maps, há muitas queixas sobre a segurança do local. Todavia, grande parte dos comentários é sobre a experiência única e inesquecível. Aliás, o destaque fica para o momento do pôr do sol.

📍 Janela do Paraíso – Praia Grande, Arraial do Cabo – RJ, Brasil