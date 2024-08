Inédito! Vargem Alta terá voo cativo de balão; veja data e valores

Já imaginou apreciar toda beleza de Vargem Alta de um novo e exclusivo ângulo? Pois bem, depois de Pedra Azul, agora é a vez de Vargem Alta investir em uma nova experiência turística, o voo de balão. No próximo dia 28 de setembro, moradores e turistas terão a oportunidade de contemplar a paisagem de uma nova perspectiva: do alto!

Os interessados poderão desfrutar de uma experiência única, observando as belezas naturais da região de um ângulo privilegiado. Seja para os amantes de aventura ou para os curiosos, o passeio de balão em Vargem Alta promete encantar a todos que se aventurarem nos céus das montanhas capixabas. Certamente não faltará ângulo para lindas fotos!

A iniciativa, inédita no Sul do Estado, é do Collina Park Restaurante & Cafeteria, por meio de seus empresários, Dark Almeida e Dione Polonini Wingler. De acordo com eles, o objetivo é atrair novos visitantes. A expectativa é que o evento divulgue o nome da cidade, e estimule o comércio local, beneficiando restaurantes, pousadas e demais estabelecimentos da região.

Segundo eles, inicialmente, o voo acontecerá apenas no dia 28 de setembro, mas se a demanda for boa, poderá se repetir. “Nós alugamos um balão do Voe Pedra Azul para fazer essa experiência aqui. Vamos ver como vai ser a procura. Estamos com uma ótima expectativa e, se tudo der certo, teremos mais voos de balão em Vargem Alta sim”, ressaltou Dark.

Como funcionará o voo de balão em Vargem Alta?

No voo cativo, o balão fica preso por cordas, subindo e descendo sempre ao comando da equipe treinada. O balão sobe até 35 metros de altura e o voo dura cerca de 7 minutos. A capacidade é de 4 a 5 pessoas por vez.

De acordo com Dark Almeida, o balão ficará de duas a três horas no Colina Park. Sendo assim, as vagas são extremamente limitadas e a participação só será possível mediante reserva. O valor por pessoa é de R$ 130,00. Interessados devem entrar em contato pelo número (28) 99958-3706 para garantir sua vaga.

Além do voo de balão, o estabelecimento está preparando um evento especial com muita comida boa e música ao vivo. Uma excelente oportunidade de vivenciar uma experiência única!

Serviço: Voo cativo de balão em Vargem Alta

Local: Collina Park

Quando: 28 de setembro

Valor: 130,00

Contato: (28) 99958-3706