Já imaginou flutuar sobre São Paulo? Conheça o Sampa Sky

Os prédios de São Paulo se perdem de vista para quem está andando nas ruas. A maior cidade do Brasil é um verdadeiro corredor de edifícios, sendo que a maioria deles tem dezenas de andares. Porém, existe um lugar que você consegue ver os principais pontos da capital paulista, do alto, por cima de uma plataforma toda de vidro: o Sampa Sky.

Esta atração turística fica a uma altura de 150 metros do chão, localizado no 42º andar do Mirante do Vale, edifício mais alto do centro de São Paulo. O Sampa Sky conta com um espaço de 1.400m2 e a melhor vista da cidade. Para a sensação de flutuar sobre as ruas e avenidas, quatro decks de vidro se estendem para fora da fachada, permitindo que o visitante conheça São Paulo de um ângulo jamais visto.

Os decks de vidro garantem fotos de tirar o fôlego e têm ficado cada vez mais famosos entre os turistas. Para conhecer, é preciso adquirir os ingressos com antecedência no site do Sampa Sky e os valores variam de R$50,00 a R$180,00. Independente do tipo de ingresso escolhido, há profissionais disponíveis para tirar fotos em cada deck.

E não para por aí: o Sampa Sky conta com um charmoso café assinado pela 3 Corações e o bar criado pela Corona que completam a experiência. Além dos decks de vidro, você pode curtir todo esse espaço que também garante um visual incrível da cidade de São Paulo.

Horários de funcionamento

Ter à sex – 11:00 às 18:30 horas

Sab – 09:00 às 19:00 horas

Dom – 09:00 às 17:00 horas