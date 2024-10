Lagoa Guannandy: um refúgio natural no interior de Itapemirim

Itapemirim, cidade no litoral Sul do Espírito Santo, é conhecida por suas belas praias e sua rica história. No entanto, é no interior do município que um tesouro pouco explorado se revela: a Lagoa Guannandy, localizada na pacata localidade de Gomes. Sendo assim, esta joia natural oferece aos turistas uma experiência de paz e tranquilidade, cercada pela exuberante natureza capixaba.

Com suas águas calmas e margens adornadas por vegetação nativa, é o destino perfeito para quem busca escapar do estresse cotidiano e se reconectar com a natureza. O acesso é fácil, a partir do centro de Itapemirim, todo pavimentado até a entrada da prainha da lagoa. Vale ressaltar que a entrada é gratuita!

Lagoa Guannandy tem uma área de 695 mil metros quadrados de extensão, que se espalha formando “sete pontas”, o motivo de ser conhecida popularmente como “Lagoa das Sete Pontas”. Portanto, trata-se do principal atrativo da região, além das praias. A área apresenta importantes remanescentes de restinga, em especial, da mata seca.



A saber, o nome “Guannandy” tem origem indígena e faz referência ao guanandi, também conhecida como jacareúba. Uma árvore típica da região que já foi abundante nas margens da lagoa. Hoje, a área preserva um equilíbrio entre o turismo local e a conservação ambiental, permitindo que visitantes apreciem a tranquilidade do lugar.

Área de Proteção Ambiental

Por sua composição florística na formação arbustiva de restinga local, a Lagoa, que está em uma Área de Proteção Ambiental (APA), tem uma água turva e avermelhada. Assim, atrai muitos registros por quem passa pelo local.

A APA foi criada em 1994 e, por sua relevância biológica, é considerada prioritária para conservação, sendo escolhida para compor a maior parte do Corredor Ecológico do Guanandy.

Atividades ao ar livre

Se você é amante do ecoturismo, a Lagoa Guannandy oferece inúmeras atividades ao ar livre. Caminhadas pelas trilhas ao redor da lagoa revelam paisagens lindas, ideais para quem gosta de fotografia de natureza. Além disso, há espaço para piqueniques em família e momentos contemplativos à beira d’água.

Quem visita a Lagoa Guannandy acaba se surpreendendo não só pela paisagem, mas também pela riqueza cultural e histórica do lugar. É uma oportunidade de vivenciar um Espírito Santo diferente, onde o tempo parece passar mais devagar e a natureza é a grande protagonista.

Dica extra: não se esqueça de levar água, lanches, protetor solar e repelente para aproveitar a natureza de forma confortável. Isso porque a região não possui infraestrutura turística formal, então é importante estar preparado para passar o dia ao ar livre.

Por fim, respeito ao meio ambiente! Ajude a preservar esse paraíso natural. Não deixe lixo, evite o uso de produtos que possam poluir a água e respeite a fauna e flora locais.