Lindas e calmas! Duas praias que são refúgio tranquilo em Itapemirim

Itapemirim, no litoral sul do Espírito Santo, é um verdadeiro refúgio para quem busca praias tranquilas e paradisíacas. Entre suas belas opções, destacam-se duas joias escondidas: Praia dos Martins, com sua tranquilidade e natureza exuberante, e a Praia da Gamboa, que encanta pela paz e paisagens deslumbrantes.

Então, se você deseja fugir da agitação e se conectar com a natureza, esses destinos oferecem o cenário perfeito para relaxar e aproveitar momentos inesquecíveis. Confira a seguir o que torna essas praias tão especiais e por que elas são a escolha ideal para quem busca sossego à beira-mar.

Praia do Martins

Descubra um refúgio secreto no litoral sul capixaba: a Praia do Martins, também conhecida como Praia do Aghá. Localizada na divisa entre Itapemirim e Piúma, essa praia escondida é perfeita para passar o dia com a família em um ambiente tranquilo e cercado por belezas naturais.

A Praia do Martins fica aos pés do majestoso Monte Aghá. Para chegar lá, basta seguir pela estrada de chão após Piúma e virar à esquerda em direção ao Monte Aghá. Contudo, para acessar a praia é preciso passar por uma guarita. Nesse local os turistas recebem orientações importantes, como a proibição de churrascos na praia.

Por ser uma praia deserta, não há quiosques ou qualquer tipo de infraestrutura, então leve seu lanche de casa. Lembre-se de levar todo o lixo embora para manter o local limpo.

A Praia do Martins impressiona pela sua beleza singular, sendo uma das mais belas de Itapemirim. Embora o mar não seja tão azul quanto em outras praias da região, a água é quentinha e convidativa para um mergulho. No entanto, é preciso ficar atento à profundidade logo na entrada, especialmente para as crianças.

A praia é cercada por castanheiras, e oferece excelente sombra para quem quer relaxar o dia inteiro com a família. Sendo assim, é um lugar perfeito para curtir o mar em um ambiente de total tranquilidade.

Praia da Gamboa

Com seu charme rústico e ambiente de paz, a Praia da Gamboa, é o destino perfeito para quem busca sossego e contato com a natureza. Localizada em Itaipava, Itapemirim, essa praia de areia dourada e mar de tons verde ou azulados é uma ótima opção para aqueles que preferem locais menos movimentados, onde o som das ondas é a trilha sonora ideal para o relaxamento.

Foto: Reprodução Instagram @belezasdeitapemirim



O nome “Gamboa” faz referência a um trecho calmo do leito dos rios, onde as águas repousam e criam uma atmosfera serena — definição que combina perfeitamente com o ambiente da praia. Frequentada majoritariamente por moradores da região, a Praia da Gamboa também vem atraindo a curiosidade de turistas que, a cada ano, descobrem esse refúgio.

Dividida por um caminho de areia e uma grande pedra, a praia se desdobra em dois recantos de sossego. Ideais para banhos relaxantes e caminhadas revigorantes. Com pinheiros e árvores, o ambiente rústico e pouco explorado proporciona uma experiência autêntica para quem quer se reconectar com a natureza.