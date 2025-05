Litoral brasileiro tem cidade conhecida como a ‘Veneza brasileira’

O título de Veneza Brasileira já diz muito sobre Paraty. A cidade do litoral do Rio de Janeiro encanta os turistas com as suas ruas, que ficam alagadas durante a temporada de chuva e a maré alta, lembrando assim os canais da cidade italiana.

Mas não é apenas a semelhança com Veneza que faz de Paraty um lugar extremamente charmoso, e sim sua riqueza cultural e histórica, visível em toda a sua arquitetura e nas datas festivas que animam ainda mais a cidade.

Foto: Rogerio Cassimiro / MTur

O que fazer em Paraty

Estabelecida no século XVII, a cidade é conhecida por seu lindo centro histórico, onde as ruas são de pedras e as construções são antigas. Porém, Paraty também é rica em beleza natural! Com praias paradisíacas, inclusive algumas consideradas paraíso para o surf, cachoeiras, ilhas e até mesmo praias com piscinas naturais, há muito o que fazer pela cidade!

A cidade também é muito conhecida pela produção de cachaça. Lá o turista consegue visitar engenhos de açúcar na região e aprender mais sobre a fabricação da bebida.

Com os passeios de escuna, o turista consegue visitar o aquário natural e as ilhas próximas da cidade, aproveitando toda a beleza natural do local. Além disso, também há a possibilidade de fazer passeios de jeep para as cachoeiras, para quem quer aproveitar tudo o que o lugar tem a oferecer.

De história à natureza, Paraty é uma cidade abundantemente rica. E suas ruas que se enchem à alta da maré são apenas um detalhe a mais em sua beleza.

Fonte: Diário do Litoral