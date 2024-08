Maravilhas de Cachoeiro: o Itabira como você nunca viu!

Não há dúvidas de que o Pico do Itabira domina a paisagem de Cachoeiro de Itapemirim. Visível de praticamente todos os pontos da cidade, a formação rochosa é um ícone do município. Porém, mesmo sendo muito conhecido por todos, o pico guarda muitas surpresas, lendas e mistérios. Todo cachoeirense já se perguntou, pelo menos uma vez na vida, como é o ponto mais alto do Itabira. Como é a vista lá de cima?

Foi para responder essas perguntas e divulgar ainda mais esse cartão-postal de Cachoeiro, que o Arquiteto e Urbanista cachoeirense, Thiago Barreto, captou imagens aéreas da montanha por meio de drone. Assim, o resultado é um vídeo de sete minutos, com imagens impressionantes, de todos os ângulos da formação rochosa. Uma beleza única e, até então, praticamente desconhecida.

As imagens foram gravadas em maio de 2020, em uma manhã nublada e com ventos fortes. Entretanto, Thiago conta que não foi fácil chegar até o local e que foi preciso muito cuidado e precisão para conseguir decolar e atingir o topo do imponente maciço rochoso de, aproximadamente, 600 metros. “Registramos de pertinho aquilo que os cachoeirenses conhecem apenas de longe. São detalhes belíssimos! Perguntamo-nos: o que tem lá em cima? São muitas histórias que contam sobre o pico, existem várias lendas e uma curiosidade geral”, frisa.

Então, para captar as imagens Thiago utilizou um Drone DJI Phantom 4 PRO, equipamento profissional devidamente regularizado e habilitado para voos. O vídeo está disponível no canal de YouTube do arquiteto (Takes Drone). “São imagens exclusivas do cume do Itabira. Nosso objetivo é oferecer um novo olhar para as pessoas. Divulgar imagens de tudo aquilo que somos acostumados a ver, mas por outro ângulo”, ressalta o arquiteto.

O Pico do Itabira

O Pico do Itabira é uma formação rochosa cujo formato se assemelha a um dedo indicador apontado para o céu. Com cerca de 600 metros de altura, seu nome vem do Tupi-Guarani e significa “pedra empinada” ou “pedra brilhante”. Na sua composição, encontram-se principalmente granito, gnaisse e mármores, com formação do tipo batólito.

O Itabira fica a seis quilômetros do Centro da cidade e atrai visitantes e adeptos de esportes radicais, como mountain bike, trilhas e alpinismo. Cinco alpinistas conquistaram a pedra pela primeira vez em 1947, após 15 dias. Índio do Brasil Luz, Júlio Maria Veiga de Freitas, Reinaldo Behnken, Reynaldo dos Santos e Silvio Joaquim Mendes, todos escaladores do CERJ, tradicional clube de montanhismo do Rio de Janeiro, conseguiram o privilégio de conquistar a “pedra empinada”. De lá pra cá, outros repetiram essa façanha.

Por fim, o entorno do pico foi tombado como Parque Municipal em 1988, com uma área de 163 hectares