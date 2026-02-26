Muqui: a cidade com o maior sítio histórico do Espírito Santo
O município concentra o maior e mais significativo sítio histórico do Espírito Santo, com 186 imóveis tombados
Muqui preserva história, cultura e identidade em cada rua do seu centro histórico. Logo ao chegar, o visitante percebe que a cidade vai além de um destino turístico comum. Afinal, o município concentra o maior e mais significativo sítio histórico do Espírito Santo, com 186 imóveis tombados. Além disso, a cidade mantém vivas manifestações culturais que reforçam seu título de Capital Estadual da Cultura, Boi Pintadinho, Casarios e Folia de Reis, garantido pela Lei 9.855/2012.
Localizada a 175 quilômetros de Vitória, no Sul do Estado, Muqui reúne um conjunto arquitetônico que remete ao período áureo do café. Durante as décadas de 1920 e 1930, produtores rurais ergueram casarões, sobrados e palacetes de estilo eclético, refletindo a prosperidade econômica da época. Assim, o centro da cidade se transformou em um verdadeiro cenário histórico a céu aberto.
No coração do município, a Igreja Matriz São João Batista se destaca pela imponência e riqueza artística. O templo abriga vitrais e pinturas assinados pelo artista italiano Giuseppe Irlandini, produzidos na década de 1940. Graças ao trabalho contínuo de preservação, Muqui integra o Plano de Ação das Cidades Históricas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dessa forma, o município fortalece a proteção do seu acervo arquitetônico.
Tradições populares em Muqui
Além do patrimônio material, Muqui também valoriza suas tradições populares. O Boi Pintadinho, por exemplo, movimenta a cidade durante o carnaval. Nesse folguedo, grupos percorrem as ruas cantando versos inspirados em histórias lendárias, acompanhados por bandas que animam moradores e visitantes. Consequentemente, o evento se consolidou como uma das expressões culturais mais marcantes do município.
Por outro lado, a Folia de Reis reforça a tradição religiosa e cultural da cidade no período natalino. A manifestação, trazida pelos portugueses, ganhou força em Muqui e se tornou referência nacional. Desde 1950, o município realiza o Encontro de Folias de Reis, que chega à 63ª edição e é considerado o mais antigo encontro do gênero no país. Atualmente, 12 grupos mantêm viva a tradição, visitando casas e percorrendo ruas durante as celebrações.
Portanto, Muqui combina patrimônio histórico, arte e manifestações populares em um único destino. Ao preservar seus casarões e fortalecer suas tradições, a cidade reafirma seu papel como referência cultural no Espírito Santo.
Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
