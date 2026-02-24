Água considerada milagrosa faz de Iúna um destino de fé no ES

O turismo em Iúna reúne história, cultura e, sobretudo, fé. Entre os principais atrativos religiosos do município, o Santuário da Água Santa se destaca por atrair devotos e visitantes ao longo de todo o ano. Localizado a apenas três quilômetros do centro da cidade, o espaço recebe principalmente fiéis de Santa Luzia, mas também conquista turistas interessados em natureza e espiritualidade.

No local, uma fonte de água cristalina chama a atenção. Os devotos consideram a nascente milagrosa, pois, segundo a tradição, ela nunca seca nem transborda, independentemente de estiagens ou períodos de chuva intensa.

Além disso, o ambiente cercado por área verde oferece espaço para piqueniques, caminhadas e práticas esportivas. O santuário funciona de terça-feira a domingo, das 7h às 17h. A entrada é gratuita, e os visitantes contam com banheiros e sinal de telefone. Todo dia 13 de cada mês, a comunidade realiza missa às 7h.

Água milagrosa e Pedra do Pecado

Outro ponto que desperta curiosidade é a chamada Pedra do Pecado. Trata-se de uma fenda entre rochas, onde, conforme a crença popular, a pessoa deve passar três vezes da direita para a esquerda para obter redenção. Entretanto, a tradição afirma que, se a fé não for suficiente, o visitante pode ficar preso e só será liberado com a presença de um padre. Assim, o local combina devoção e simbolismo em uma experiência marcante.

A ligação com Santa Luzia surgiu após o relato do primeiro milagre atribuído à fonte. De acordo com a tradição, um jovem lavou os olhos com a água da nascente e recuperou-se de uma doença. Como Santa Luzia é reconhecida pela Igreja Católica como protetora da visão, os fiéis passaram a associar o episódio à intercessão da santa. Desde então, a Fonte de Santa Luzia atrai peregrinos de várias regiões do Espírito Santo e também de outros estados.

Devoção a Santa Luzia

Além disso, no dia 13 de dezembro, data dedicada a Santa Luzia, a Igreja Católica organiza celebrações especiais no santuário. As missas reúnem comunidades da região e, consequentemente, atraem cerca de cinco mil pessoas. Dessa forma, o Santuário da Água Santa consolida-se como um dos principais destinos de fé e turismo religioso do sul capixaba.