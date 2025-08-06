O destino no Sul capixaba que une dois estados e guarda paisagens únicas

Localizado na região do Caparaó, Dores do Rio Preto é um município capixaba que se destaca por sua localização privilegiada, na divisa com Minas Gerais e próximo ao Rio de Janeiro.

Com pouco mais de seis mil habitantes, a cidade carrega uma rica herança cultural formada pela presença de mineiros, italianos e portugueses.

Antes mesmo de sua emancipação, em 1964, o café já movimentava a economia local, atraindo compradores e sendo exportado para outras regiões.

O nome do município homenageia sua padroeira, Nossa Senhora das Dores, e o rio de águas escuras que corta suas terras. A sede está a 774 metros de altitude, o que faz de Dores do Rio Preto o município mais elevado do Espírito Santo.

Belezas naturais

Porta de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, a cidade abriga o acesso ao Pico da Bandeira pelo distrito de Pedra Menina. Aliás, com 2.892 metros de altitude, o pico é o terceiro ponto mais alto do Brasil e atrai visitantes em busca de trilhas, cachoeiras, mirantes e natureza preservada.

Foto: Ivan de Souza

Além das belezas naturais, o município é reconhecido pela produção de cafés especiais premiados, que figuram entre os melhores do país.

Contudo, a observação de aves e o cicloturismo também são experiências cada vez mais procuradas, consolidando Dores do Rio Preto como um destino ideal para quem busca aventura, cultura e contato com a natureza.