O que fazer em Cachoeiro? Descubra a Rota Emoções do Rei

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim vive um novo momento no turismo, com a consolidação de experiências que transformam memória afetiva em produtos turísticos, integrando cultura, gastronomia e natureza em uma oferta cada vez mais competitiva.

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Esse movimento ganha força especialmente em abril, quando o município celebra o aniversário de um de seus filhos mais ilustres e um dos principais ícones da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor e compositor Roberto Carlos.

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Para marcar a data, nada mais convidativo do que visitar a “capital secreta do mundo”, como é carinhosamente chamada, e conhecer a Rota Emoções. O tour une turismo, cultura, gastronomia e memória em locais que marcaram a trajetória do artista em sua terra natal.

“A Rota Emoções é um convite para sentir, viver e compartilhar o orgulho capixaba e reforça o Espírito Santo como destino de referência nacional no turismo cultural. É um passeio inesquecível. Um tour que conecta turistas às origens de um dos maiores ícones da música mundial”, pontua a analista Regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), Luciana Nogueira.

Segundo ela, o grande diferencial é o passaporte de fã. Aliás, a cada parada, o visitante registra sua passagem pelos locais e, ao final, recebe um certificado que eterniza a experiência.

História, cultura e gastronomia num mesmo roteiro

A experiência começa na Casa de Cultura Roberto Carlos, que revela aspectos da infância do cantor por meio de fotos, objetos e registros históricos. Em seguida, na Praça Pedro Cuevas Júnior, está a estátua “50 anos de Emoções”. A obra foi esculpida em mármore branco da artista Angela Borelli e integra o Corredor Cultural dedicado ao artista.

Na Ilha da Luz, o visitante encontra a Fábrica de Pios Maurilio Coelho. o Espaço é referência na produção artesanal de pios que reproduzem sons da fauna e são exportados para diversos países. Contudo, a visita pode incluir apresentações musicais e experiências gastronômicas no local.

Foto: Divulgação

A Igreja Nosso Senhor dos Passos, conhecida como Matriz Velha, também integra o roteiro. Construída em 1882, reúne fé, arte e história, representando a religiosidade presente na trajetória do artista.

Para quem busca compreender os movimentos que marcaram a cidade, a Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim oferece uma atmosfera de nostalgia e conexão com o passado. Aliás, o espaço simboliza momentos importantes da história cultural local, por onde passaram nomes como Roberto Carlos e Carlos Imperial.

Trajetória de Roberto Carlos

Esse percurso se conecta à formação musical e educacional do artista. Isso porque o Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim, o mais antigo do estado, formou diversos talentos locais. Já a Escola Jesus Cristo Rei marca o início da trajetória de Roberto Carlos, reforçando a ligação entre educação, cultura e identidade.

O roteiro inclui ainda a Casa Carmô, espaço que conecta gastronomia afetiva e cultura local. Idealizada por Amanda Malta e Anderson Dario, a casa homenageia Carmosina Braga, figura importante da história da cidade e irmã de Rubem Braga, o maior cronista do Brasil.

No entanto, após percorrer os oito pontos de visitação, o visitante retorna à Casa de Cultura Roberto Carlos para retirar o certificado de fã. Com isso, encerra a experiência de forma simbólica e memorável.

Além da Rota Emoções: natureza e autenticidade

A poucos quilômetros do centro, o distrito de Pacotuba amplia a experiência turística ao integrar natureza, tranquilidade e vivências autênticas. Aliás, a região abriga a Floresta Nacional de Pacotuba, unidade de conservação que oferece trilhas em meio à Mata Atlântica e atividades de educação ambiental.

Região serrana amplia oferta com clima e paisagens

Foto: Erik Araújo

Portanto, complementando o roteiro, está na região da Pedra da Penha. Inclusive, lá o clima mais ameno e as paisagens de altitude atraem visitantes em busca de descanso e contemplação. Atrativos como: a Cachoeira Alta e a Cachoeira de Bom Jardim, além de hospedagens de charme, ampliam o portfólio turístico e fortalecem a permanência do visitante na região.