Parque tem trilhas e mirante com vista privilegiada da baía de Vitória

Se você é daquelas pessoas que ama trilhas, belas paisagens e vistas espetaculares, você precisa conhecer o Parque da Fonte Grande. No coração da capital capixaba, ele é um refúgio natural que convida moradores e turistas a se desconectarem da rotina e se reconectarem com a natureza.

Com 300 metros de altitude e uma área equivalente a 200 campos de futebol, o local é um dos destinos turísticos mais disputados de Vitória. Localizado a poucos minutos do centro, o parque é um dos maiores tesouros da cidade. O local abriga trilhas imersas na exuberância da Mata Atlântica preservada e mirantes que revelam panoramas de tirar o fôlego.

Seja para uma caminhada tranquila, um momento de contemplação ou a busca por fotografias incríveis, o parque é o destino perfeito para quem busca aventura e tranquilidade em um só lugar. De acordo com a Prefeitura de Vitória, entre as funções que um parque natural no meio urbano pode possibilitar aos cidadãos, estão os momentos de bem-estar gerados pela contemplação da paisagem em contato com a natureza.

Sendo assim, o Parque da Fonte Grande conta com quatro mirantes, Mochuara, Sumaré, Recanto da Floresta e Mirante da Cidade. Juntos, eles permites uma vista de 360o da baía de Vitória, e outros pontos paisagísticos, históricos e culturais de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Além disso, o parque oferece trilhas educativas que promovem a consciência ambiental, ideais para grupos e escolas.

Mirante Canto da Floresta, Parque da Fonte Grande. Foto: Leonardo Silveira

Sobre o parque

O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no coração do Maciço Central de Vitória. Trata-se de um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do país. Em uma área equivalente a mais de 200 campos de futebol, o parque possui trilhas entre a Mata Atlântica e nascentes como Campinho, Mangueiras, Cazuza, Bambuzal, Ganda e D. Jandira.

Do parque, a 300 metros de altitude, os visitantes podem avistar toda a Baía de Vitória. Além do manguezal e pontos paisagísticos, históricos e culturais de Vitória e dos municípios vizinhos (Cariacica, Serra e Vila Velha). Para isso, o espaço conta com quatro mirantes, sendo três inaugurados neste ano: o Mochuara, o Sumaré e o Recanto da Floresta.

Vista de Vitória da perspectiva e um dos mirantes do Parque da Fonte Grande. Foto: Leonardo Merçon / Instituto Últimos Refúgios

Serviço – Parque da Fonte Grande

Acesso Guarita Tião Sá (permitido para pedestres, carros e motos): avenida Serafim Derenzi, s/n, Bairro Grande Vitória.

Acesso Guarita Fradinhos (pedestres ou bicicletas): rua João Ferreira de Souza, Fradinhos. Telefone: (27) 3382-6554.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h (inclusive feriados)

Mais informações: @parquedafontegrande

