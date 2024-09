Partiu? Imagens do Espírito Santo que vão te fazer arrumar as malas agora!

Prepare-se para se encantar com as paisagens deslumbrantes do Espírito Santo! Este estado brasileiro, ainda pouco explorado por muitos, guarda cenários paradisíacos que prometem surpreender até os viajantes mais exigentes. Nas próximas imagens, você vai se deparar com praias de águas cristalinas, montanhas imponentes e cidades charmosas que tornam o Espírito Santo um destino imperdível. Pronto para se apaixonar? Então, confira a galeria e inspire-se a viver uma nova aventura!

Imagens do Espírito Santo que vão te fazer arrumar as malas agora!

Cachoeira Alta

Localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de São Vicente, em uma propriedade particular, a Cachoeira Alta é um verdadeiro paraíso preservado. Com uma queda d’água de incríveis 100 metros de altura, essa cachoeira forma uma prainha ao seu redor, perfeita para um banho refrescante.

A Cachoeira Alta é uma das maiores cachoeiras do Espírito Santo, sendo, desta forma, um destino ideal para a prática de rapel e escalada. Já para quem busca relaxar, o local oferece um ambiente tranquilo para um mergulho nas águas cristalinas.

Foto: Yuri Barichivich / Setur

Terceira Ponte

A Terceira Ponte em Vitória é uma estrutura imponente que desempenha um papel crucial na conexão de diversos pontos da região. Além disso, essa icônica ponte corta uma das praias mais famosas do local, proporcionando uma vista deslumbrante !

Túnel de Matilde

Para quem busca forte emoções, o túnel dos escravos que fica próximo a estação de Matilde, em Alfredo Chaves, é o local perfeito. O túnel é formado por uma escadaria com 65 degraus de aproximadamente um metro de altura, que foram construídos por escravos, por isso leva esse nome, para desviar a água do Rio Novo de Matilde da linha férrea. A correnteza de água que desce é muito forte e o túnel é escuro, não há iluminação e a luz do dia não consegue penetrar pela descida.

Lagoa Juparanã, Linhares

O principal cartão postal da cidade é a majestosa Juparanã, a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão geográfica. São 26 quilômetros de comprimento por até 5,5 quilômetros de largura, segundo o IBGE. Por conta da enorme extensão, é um ponto perfeito para atividades como pesca, esportes náuticos e passeios de barco. Sendo assim, vale a pena visitar esse paraíso!

Foto: Sagrilo / Setur

Pedra Azul

Uma das joias das montanhas capixabas é o Parque Estadual Pedra Azul, localizado em Domingos Martins. Famoso pela Pedra Azul, uma formação rochosa que muda de cor ao longo do dia, o parque também oferece trilhas, atividades ao livre. Inclusive, no local há um passeio de balão que permite uma vista espetacular da região. Além disso, outro destaque deste destino capixaba é a Rota do Lagarto, uma estrada que atravessa fazendas e pousadas, proporcionando uma viagem tranquila e com um visual de tirar o fôlego.

Convento da Penha

O Convento da Penha é o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo, por isso você não pode deixar de conhecer!. Localizado no bairro de Vila Velha, ele é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil e oferece uma vista privilegiada da capital Vitória. Outro lugar que atrai muitos turistas é o Parque Estadual da Pedra Azul, no município de Domingos Martins. Primeiramente, o local é o destino perfeito para a prática do ecoturismo, mas também é um dos lugares para viagens românticas no ES.

Enseada Azul, Guarapari

A Enseada Azul está estrategicamente situada a apenas 7 km do centro da cidade de Guarapari, tornando-a facilmente acessível para os visitantes. É um destino imperdível, especialmente para os amantes do mergulho, pois oferece uma riqueza de experiências subaquáticas únicas.

A Enseada Azul é composta por três praias deslumbrantes: Praia de Guaibura, Praia de Peracanga e Praia de Bacutia:, cada uma com sua própria personalidade e atrações.

Itaúnas

Em Itaúnas, divisa do Espírito Santo com a Bahia, há um verdadeiro paraíso. Descoberto por mochileiros nos anos 80, ele é um vilarejo simples que concentra um visual rústico rodeado por manguezais, riachos, muita natureza preservada e uma atmosfera despretensiosa, onde o forró rola solto até o amanhecer. Por isso, está entre os lugares para conhecer no ES à noite.

Como se não bastasse, a praia de mesmo nome exibe dunas que chegam a atingir até 40 metros de altura. É necessário atravessar os grandes montes de areia para acessar a faixa de areia e o mar, mas o resultado é compensador.

Rampa de Ubá, Castelo

Situado a 28 km da sede do município de Castelo, na comunidade de Córrego de Ubá, a rampa sagrou-se palco das maiores competições de voo livre realizadas no céu do Espírito Santo, sendo elas nacionais e internacionais ao longo dos anos.

Ubá é considerada uma das maiores e mais belas rampa de voo livre do mundo devido a suas condições, da natureza no seu entorno e da espetacular paisagem montanhosa. Além disso, a Rampa de Ubá foi considerada pelos voadores como: “O Havaí do Parapente”.

Gruta do Limoeiro, Castelo

Patrimônio histórico estadual, a gruta é a mais importante área de estudos sobre a pré-história do Espírito Santo. Pesquisas comprovam vestígios da presença humana no local desde 5.000 anos atrás.

Também possui características geológicas diferentes das maiorias das grutas. A sua importância é devido à particularidade relacionada à formação dos espeleotemas. Em seu interior é possível encontrar diversas formações originadas pela solidificação da água ao longo de milhares de anos. Assim, as mais comuns são: cortinas, estalactites, estalagmites e travertinos.

Cachoeira de Matilde

A apenas 90 km de Vitória, na cidade de Alfredo Chaves, está o distrito de Matilde e a famosa cachoeira que leva o mesmo nome, também conhecida como Cachoeira Engenheiro Reeve. O caminho até a cachoeira é todo calçado, com uma passarela de acesso em um trecho de mata preservada. Ao chegar, a imponente queda d’água impressiona pelos seus 70 metros, ficando entre uma das maiores cachoeiras do estado.

Apesar de não ter acesso para banho, os mais corajosos aproveitam suas paredes rochosas, sobretudo para a prática de rapel.

Praia do Marvila, Anchieta

Cercada por costões rochosos e uma extensa área verde, a Praia de Marvila oferece uma experiência de contato puro com a natureza. Suas águas calmas e limpas, junto à ampla faixa de areia, criam o cenário perfeito para um dia de lazer. Árvores frondosas, como amendoeiras, garantem sombra aos visitantes que desejam relaxar à beira-mar.

Além de banhos refrescantes, os turistas podem se aventurar em trilhas pela região ou praticar pesca nas águas tranquilas.

Foto: Fernando Madeira / MTur