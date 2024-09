Passeio de barco leva até ruínas misteriosas em Anchieta

Uma das localidades mais antigas do Espírito Santo e do Brasil, Anchieta esconde um mistério de 400 anos entre seus manguezais. Trata-se das enigmáticas Ruínas do Rio Salinas, um local que encanta pelas belezas e atrai pelo mistério de sua origem. Por isso, se tornou uma atração turística no município que, a princípio, atrai visitantes por suas belas praias.

Se você deseja explorar este lugar repleto de aventuras, história e mistério, é preciso fazer um passeio de barco pelo rio Benevente, até entrar em seu afluente, o rio Salinas. O percurso pelos rios dura, em média, 40 minutos. Em seguida, depois de sair do rio, são cinco minutos de caminhada pela mata preservada até as ruínas. O tempo fez com que a vegetação tomasse o local.

As ruínas surpreendem com sua arquitetura única, exibindo 32 colunas preservadas, construídas com pedras, conchas e óleo de baleia.

A história por trás do sítio arqueológico é fascinante e repleta de enigmas. Sua origem é objeto de teorias que sugerem a possível intervenção dos jesuítas. Isso devido à presença histórica desses religiosos na região, onde desempenhavam um papel na catequese dos índios. Outros dizem que as ruínas seriam uma salina antiga. O reconhecimento oficial das Ruínas do Rio Salinas como Monumento de Valor Histórico e Cultural apenas acrescenta ao seu encanto e aura de mistério.

RDS Papagaio

As Ruínas do Rio Salinas fazem parte da Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio. Sendo assim um atrativo diferenciado dessa magnífica área de preservação. Grande parte da RDS Papagaio Anchieta, que tem 1.731 hectares, é de manguezal. Um grande berçário da natureza, já que pelo menos uma etapa das espécies da vida marinha começa no mangue.

A RDS abriga uma grande diversidade de flora e fauna. A vegetação é caracterizada por remanescentes de Mata Atlântica, incluindo áreas de restinga, manguezais e florestas tropicais. A área é lar de diversas espécies de animais, incluindo aves, mamíferos, répteis e peixes. Incluindo a espécie que dá nome ao parque, o Papagaio do Mangue.

Além de seu valor ecológico, a RDS também possui importância cultural, pois abriga sítios arqueológicos e áreas com vestígios de ocupação humana pré-histórica. Sendo assim, essa região é um paraíso para amantes da natureza e entusiastas da história. Ela oferece uma experiência enriquecedora que combina a exuberância da flora e fauna com o enigma das Ruínas Misteriosas de Salinas, tudo em um cenário de beleza natural inigualável.

Como chegar às Ruínas do Rio Salinas

Situada a poucos quilômetros da Sede de Anchieta, no meio de um bosque de eucaliptos, pode-se chegar às ruínas pela estrada de rodagem ou pelo rio Benevente, sendo este um passeio agradável onde se pode apreciar a beleza da fauna e flora em torno do manguezal.