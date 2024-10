Passeios bate e volta nas montanhas capixabas para fazer neste fim de semana

Com suas paisagens deslumbrantes e clima ameno, as montanhas capixabas são o destino perfeito para quem busca uma escapada relaxante e revigorante. Neste fim de semana, aproveite a oportunidade de explorar a natureza exuberante, saborear a culinária local e se conectar com a tranquilidade que a região oferece.

Seja você um amante de trilhas, um entusiasta da gastronomia ou simplesmente alguém em busca de um dia de descanso em meio à natureza, preparamos uma seleção de passeios bate e volta que prometem agradar a todos os gostos. Prepare-se para vivenciar momentos inesquecíveis nas serras do Espírito Santo!

Dicas de passeios bate e volta nas montanhas capixabas:

Lavandário Pedra Azul

Lavandário Pedra Azul. Foto: Reprodução Instagram

Localizado em São Paulinho do Aracê, o Lavandário Pedra Azul é um local encantador e romântico, perfeito para tirar fotos deslumbrantes. Além disso, o estabelecimento conta com uma lanchonete que oferece uma variedade de produtos feitos com lavanda, incluindo sorvetes deliciosos. É um lugar agradável onde você pode desfrutar de momentos especiais e saborear delícias.

Além de oferecer um cenário perfeito para fotos, o lavandário proporciona um ambiente de paz e serenidade, ideal para passeios em família, piqueniques e momentos de contemplação. Assistir ao pôr do sol em meio à plantação de lavada é uma boa pedida!

Hotel Fazenda China Park

Foto: Divulgação

O Hotel Fazenda China Park está localizado em Domingos Martins, a 1 hora da capital do Espírito Santo, Vitória. Ele possui um teleférico com 45 cadeiras e 1,2 km de extensão; arvorismo, fazendinha e um parque aquático com toboáguas e piscina aquecida, bem nas colinas da Pedra Azul. Conta com uma tirolesa de 107m de altura e 669m de extensão. Em um minuto, a atração permite cruzar o hotel em uma velocidade de até 65 km/h apreciando toda a vista aérea e a beleza da região.

O parque aquático é formado por 07 piscinas, com diferentes profundidades, dois toboáguas, uma rampa com cachoeira artificial e vários brinquedos para crianças.

Centro de Domingos Martins

Foto: Fernando Madeira

Para quem busca um clima mais fresco com um toque europeu, Domingos Martins é o destino ideal. Situada nas montanhas, a cidade oferece paisagens deslumbrantes e belas cachoeiras. Durante o inverno, o clima ameno é perfeito para atividades ao ar livre, como trilhas e passeios de bicicleta. A culinária típica alemã e italiana convida os visitantes a degustar pratos saborosos nos restaurantes locais.

Conhecido como Campinho, o centro de Domingos Martins parece uma Alemanha no Brasil. Ali fica a primeira igreja luterana com torre do Brasil e uma estátua em homenagem aos colonos alemães, que chegaram à região no século 19.. Pertinho dali, vale visitar a Rua do Lazer. A via é exclusiva para pedestres e concentra o vaivém de turistas pelas lojinhas de chocolate, restaurantes e cafeterias.

Rota do Lagarto

A Rota do Lagarto é uma estradinha turística pavimentada, com 8 km de extensão, que circunda a Pedra Azul. Seu percurso desvenda belíssimas paisagens. Além disso, em suas imediações se instalaram charmosas pousadas e restaurantes. O trajeto se inicia no km 89 da BR 262, em frente à Casa do Turista de Pedra Azul, e termina na conexão com a rodovia ES-164.

Romântica e muito charmosa, a Rota do Lagarto é repleta de pousadas, cafés, cervejarias, restaurantes renomados e paisagens de tirar o fôlego.

Bioparque das Aves

Em Domingos Martins, uma das opções de lazer é o Bioparque das Aves, que fica em Soído de Cima, na Rota dos Ipês. O local conta com cerca de 320 animais e mais de 70 espécies de aves diferentes.

O parque reúne desde aves mais comuns, como araras e tucanos, até espécies mais exóticas, de fora do Brasil, como avestruz e o Emu, espécie de ave terrestre nativa da Austrália. Há ainda oito espécies de mutum-do-sudeste, ave de grande porte que está ameaçada de extinção, além de outros animais, como paca e lhama.

Além disso, o Bioparque ainda conta com cafeteria, restaurante, e hospedagem. Assim, quem se hospedar, terá direito ao acesso gratuito ao parque. No Bioparque, além de diversão para as crianças, que podem inclusive alimentar aves como araras e papagaios, também está aberta a temporada da colheita de morangos. Ainda há tirolesa, com mais de 200 metros de extensão.

Parque Estadual Forno Grande

O Parque Estadual Forno Grande, localizado em Castelo, é uma reserva ambiental que cobre uma área de 730 hectares. Este parque é um dos principais destinos para os amantes da natureza e do ecoturismo na região, oferecendo uma combinação única de biodiversidade, paisagens deslumbrantes e infraestrutura adequada para visitantes.

O parque é famoso por seu ponto culminante, o Pico do Forno Grande, que atinge 2.039 metros de altitude. Entre as principais atrações estão suas trilhas autoguiadas, que oferecem diferentes níveis de dificuldade e passam por diversos ecossistemas da Mata Atlântica. A trilha da Cachoeira, por exemplo, é uma caminhada curta de 290 metros que leva a uma cachoeira de 30 metros de altura, onde é possível se refrescar em poços naturais. Outra trilha popular é a dos Poços Amarelos, conhecida por suas piscinas naturais formadas por águas ricas em ferro, que conferem uma coloração única.

Agroturismo em Venda Nova do Imigrante

Foto: MCC

Venda Nova do Imigrante é um destino que encanta por seu agroturismo vibrante e sua rica herança italiana. Localizada na região serrana do Espírito Santo, a cidade é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da gastronomia.

A cidade é conhecida por suas propriedades rurais, que oferecem uma experiência autêntica de agroturismo. Os visitantes podem degustar produtos locais, como queijos, vinhos, licores, e o famoso pão de queijo artesanal, uma iguaria que reflete a tradição e a qualidade dos produtos feitos na região.

As propriedades rurais de Venda Nova do Imigrante estão abertas para visitação, permitindo que os turistas conheçam o cotidiano da vida rural. É possível participar de degustações de socol, um embutido tradicional feito de lombo de porco, e experimentar o raro Café do Jacu, produzido com grãos selecionados por uma ave nativa da Mata Atlântica.

Zoo Park das Montanhas

Foto: Reprodução / Instagram @zooparkdamontanha

O Zoo Park da Montanha é o único zoológico dentro do Espírito Santo. O local conta com uma infraestrutura completa para receber visitantes. Inclusive, é possível agendar a visitação de grupos maiores. São centenas de animais e mais de 100 espécies diferentes. Os bichos ficam em recintos que simulam seus habitats naturais.

Entre os passeios disponíveis, há uma parte com vários viveiros de pássaros. Ali é possível entrar em contato com diversas espécies, como araras azuis, vermelhas, papagaios, pássaros exóticos, tucano, patos, flamingos e cisnes. Além disso, a presença dos animais silvestres como tigres e onças pintadas também chama a atenção dos visitantes. Por fim, o Zoo Park da Montanha também conta com restaurante e lanchonete.