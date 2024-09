Pedra dos Ventos: aventura e natureza no coração das Montanhas Capixabas

Domingos Martins, famoso por sua natureza exuberante e clima agradável, é o destino perfeito para os amantes do ecoturismo. E uma das suas joias mais fascinantes é a trilha da Pedra dos Ventos, uma rota cheia de encantos naturais e aventuras inesquecíveis.

Uma atração turística singular, mas pouco conhecida, é ideal quem gosta de apreciar a natureza e se aventurar em lugares históricos. Além disso, para aqueles que desejam se desconectar da rotina e se aventurar em meio às montanhas capixabas, essa trilha é uma escolha imperdível.

A trilha da Pedra dos Ventos oferece um cenário deslumbrante em um trajeto que oferece uma verdadeira imersão na natureza. O percurso é ideal tanto para iniciantes quanto para aventureiros mais experientes, garantindo uma experiência de contato íntimo com a biodiversidade local. Durante o trajeto, os sons da floresta e o frescor da brisa montanhosa criam uma atmosfera de paz e tranquilidade, perfeita para quem busca fugir do estresse cotidiano.

A Pedra dos Ventos fica no distrito de Santa Isabel em Domingos Martins, na região das Montanhas Capixabas, a 36,8 km de Vitória. A trilha é feita nos trilhos da antiga ferrovia, num percurso de 7 km, já contando a ida e a volta. Portanto, prepare-se para descobrir um cenário deslumbrante, caminhando pela ferrovia, passando por pontes e túneis, até chegar ao destino!

A parte mais intenda do percurso é o pontilhão, que fica logo após o túnel e tem uma altura de 60 metros. Então, não deixe de registrar o momento e compartilhar nas redes sociais! Afinal, esse cenário deslumbrante é perfeito para fotos de tirar o fôlego.

O trajeto começa em Santa Isabel, às margens da BR-262, próximo à fábrica de água mineral Gold (à direita). A partir daí, é preciso seguir por uma estrada de chão até a entrada da PCH Jucu. Pelo caminho placas indicam a direção do túnel.

A Trilha do Túnel dos Ventos é um convite à aventura e à contemplação da natureza. Se você está em busca de um passeio que una tranquilidade e emoção, esse é o destino perfeito em Domingos Martins. Por fim, se desejar realizar a trilha com uma equipe especializada, uma ótima opção é a @trilhasculturaises

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.