Pelo terceiro ano, Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul, não terá visitação

O Bosque das Cerejeiras, um dos cenários mais lindos do Espírito Santo, localizado em Pedra Azul, Domingos Martins, não deve ter visitação pelo terceiro ano consecutivo. Isso porque, mais uma vez, as árvores não tiveram a florada regular.

O local costuma atrair milhares de turistas nessa época do ano, por conta das cerejeiras, que ficam cobertas por flores em tons de rosa e lilás. O resultado é um verdadeiro espetáculo da natureza, que encanta os visitantes.

De acordo com o Instituto Erling Lorentzen, responsável pela área, fatores climáticos estão alterando a floração das Cerejeiras. Ainda de acordo com o Instituto, esse ano a maioria das árvores não teve flores e, por conta disso, o local não foi aberto para a tradicional visitação.

Sobre o Bosque das Cerejeiras

O Bosque das Cerejeiras, também conhecido como Bosque Kaoru Kumazawa, foi inaugurado em 2008, para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Assim, a maior parte das árvores do Bosque foi batizada com nomes de famílias japonesas.

Ao todo, 74 cerejeiras compõem o Bosque. São árvores de três espécies: Okinawa (Prunus Cerasóides Campanula), Himalaya (Prunus Cerasóides) e Yukiwari (Prunus Lannegiana). Dessas, a espécie Himalaya é a que aparece em maior quantidade, com 40 exemplares.

Geralmente as flores costumam brotar no final de julho e duram cerca de duas semanas. Entretanto, desde 2022, esse verdadeiro espetáculo da natureza não ocorreu como deveria.