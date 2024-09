Pequena e surpreendente! Encante-se com a praia dos Padres, em Guarapari

Se você está em busca de um paraíso escondido no Espírito Santo, anote a Praia dos Padres na sua lista de viagens! Localizada em Meaípe, Guarapari, essa praia é um refúgio tranquilo e cercado por beleza natural, ideal para quem deseja relaxar em meio à natureza. Frequentada por moradores e turistas, a Praia dos Padres encanta com seu visual rústico e sereno, perfeito para fugir do agito.

A Praia dos Padres é pequena, mas surpreendente. Acesso por uma escadaria cercada por morros, esse recanto preservado oferece uma faixa de areia cercada por pedras e mata nativa. As castanheiras se espalham por toda extensão do balneário, criando uma paisagem de tirar o fôlego! E se você visitar no verão, vai se deparar com um mar ainda mais azul, graças à redução das chuvas e ventos.

Foto: Terra Capixaba

Praia dos Padres: perfeita para curtir em família

Se o plano é passar o dia com a família em um lugar tranquilo, a Praia dos Padres é a escolha certa. Com águas calmas na maior parte do dia, o local oferece uma infraestrutura modesta, com alguns quiosques. Mas vale a dica: leve seu lanche para garantir o conforto. O cenário formado pelos paredões que cercam a praia é simplesmente hipnotizante e vai render fotos incríveis!

Foto: Divulgação / Melhores Destinos

Então, não deixe de incluir a Praia dos Padres no seu roteiro ao visitar Guarapari. Esse é um daqueles destinos que você vai querer voltar várias vezes para aproveitar cada detalhe desse paraíso capixaba.

Como chegar: Saindo de Guarapari pela Rodovia do Sol, siga em direção ao sul do município. Ao se aproximar de Meaípe, vire à esquerda na rua ao lado da Pousada Enseada do Corsário. Continue até avistar a discreta placa que indica a entrada da praia. Se estiver vindo do sul, vire à direita na mesma rua logo após o centro comercial de Meaípe.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis na Praia dos Padres, um verdadeiro tesouro natural no Espírito Santo!