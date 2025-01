Piúma: o paraíso das conchas e praias tranquilas no Espírito Santo

Se você está à procura de um destino tranquilo, com praias paradisíacas e uma atmosfera acolhedora, Piúma é o lugar ideal. Localizado no litoral Sul do Espírito Santo, o município conta com 8 km de lindas praias. Um verdadeiro paraíso durante o verão, sendo o point perfeito para quem adora o turismo de sol e praia.

Leia também: Praia da Boa Vista: um refúgio tranquilo de beleza única em Marataízes

Com um clima tropical agradável, Piúma se destaca não apenas pela beleza de suas praias, mas também pelas paisagens naturais ao seu redor. O município é cercado por três pequenas ilhas – Gambá, Meio e Cabritos. Juntas elas formam um cenário de tirar o fôlego e convidam a momentos de tranquilidade e contemplação.

Foto: Prefeitura de Piúma

Praia de Piúma

A tradicional Praia de Piúma é um dos maiores atrativos da cidade! Conhecida por suas águas calmas e cristalinas, que formam o ambiente ideal para um banho relaxante e sem ondas. Uma das características mais marcantes da praia são as conchinhas, que cobrem toda a extensão da orla e dão à praia seu apelido carinhoso: a Cidade das Conchas. Assim, caminhar pela areia, apreciando o som do mar e a beleza das conchas espalhadas pelo caminho, é uma experiência única que encanta turistas de todas as partes do Brasil.

Se você é daqueles que gosta de aproveitar o destino com o máximo de conforto, Piúma também tem muito a oferecer nesse quesito. A Praia de Piúma conta com diversos quiosques espalhados por sua extensão, além de restaurantes, bares e sorveterias bem próximos à orla. Ou seja, você não precisa se preocupar em levar alimentos ou bebidas, pois encontrará toda a estrutura necessária para passar o dia com total comodidade.

Durante a alta temporada, especialmente no verão e feriados, a praia se torna um local bastante frequentado por turistas. No entanto, sua atmosfera tranquila e aconchegante ainda permite que você aproveite a beleza do lugar de maneira relaxante, sem perder a essência pacífica que caracteriza Piúma.

Então, Piúma é o destino ideal para quem busca uma escapada de fim de semana ou férias tranquilas. Com direito a belas paisagens, praias calmas e uma infraestrutura completa para aproveitar o melhor do verão. Se você ainda não conhece esse pedacinho do Espírito Santo, com certeza vale a pena incluir Piúma no seu roteiro de viagens e deixar-se encantar por sua simplicidade e charme.

Foto: Divulgação / Setur