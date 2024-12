Por que Anchieta é o destino perfeito para passar o Réveillon 2025?

Ainda não sabe onde passar a virada de ano? Então saiba que Anchieta pode ser o destino perfeito para o Réveillon! Isso mesmo! Na cidade existem lugares perfeitos para celebrar a chegada do Ano Novo. Nessa matéria vamos te mostrar porque escolher a cidade.

Para começar, Anchieta conta com vinte e três lindas praias, cada uma com sua peculiaridade que atraem muitos turistas. Quem não já viu falar de Iriri, Castelhanos e Ubu? Elas são as famosas de Anchieta e concentram a rede de pousadas, hotéis e restaurantes do município.

Mas existem as praias dos Coqueiros, Inhaúma, Parati, dentre outras, que não escondem beleza e ótimos locais para degustar a genuína moqueca capixaba que fazem com que Anchieta possa ser o destino para passar o ano novo.

Seja para curtir com a família, relaxar à beira da praia ou para festejar com o pé na areia até o raiar do sol, opções não faltam. Além disso, para aqueles que não curtem praia, no município há circuitos turísticos rurais, ideais para relaxar e sentir o ar puro da natureza.

Dito isso, listamos três motivos para passar o Réveillon 2025 na cidade de Anchieta. Ela mesma, a cidade que sedia o Santuário Nacional de São José de Anchieta e toda história que fomenta a cultura brasileira.

1- Possui 23 lindas praias

Ao todo, 23 praias que compõem o litoral de Anchieta! Então, é possível escolher a que mais agrada. Dessa forma, têm para todos os gostos: calmas, agitadas, urbanizadas e bucólicas. Assim, as tranquilas são recomendadas para se refrescar e curtir com a família os finais de semana. Há próximo à sede as praias Boca da Baleia, Quitiba, Além, Santa Helena, Balanço e Marvila, entre outras. Todas com águas calmas e ideais para fazer piqueniques e passar um excelente dia.

Além disso, há algumas com infraestrutura invejável como a da Areia Preta e Costa Azul, em Iriri; Castelhanos e Ubu. Já em Partati, em meio à tranquilidade é possível contemplar a movimentação dos barquinhos de pesca. Nesses locais há ótimos restaurantes, bares e pousadas.

2- Tem programação familiar na virada

A programação do Réveillon 2025 foi preparada para criar um clima familiar nas praias. Dessa forma, haverá shows e queima de fogos na praias de de Iriri, Castelhanos, Praia Central (sede) e Ubu. (veja a programação completa abaixo)

3- Possui hotéis e restaurantes de qualidade

A cidade conta excelente infraestrutura e oferece restaurantes, pousadas e hotéis de qualidade. Nas principais praias e no interior existem estabelecimentos com muito conforto e uma rica gastronomia. Além disso, os empreendimentos valorizam o bom atendimento e cultura local.

Veja a programação de Réveillon em Anchieta

Sede – Praia Central

31/12 – 23h- Banda Pele Morena

Queima de fogos na virada

Castelhanos

31/12 – 23h – Banda Tropical Brasil

Queima de fogos na virada

Ubu

31/12 – 23h – Musical Prateado

Queima de fogos na virada

00H – Queima de fogos

Iriri

31/12 – 21h- Léo Zanol

23h- New Place Band

Queima de fogos na virada