Praia brasileira é destaque entre os destinos turísticos mundiais

Com paisagens deslumbrantes e uma rica biodiversidade, Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, se tornou um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil e do mundo. Suas mais de 70 praias, rodeadas de Mata Atlântica, oferecem desde cenários paradisíacos até opções ideais para surfistas e aventureiros. Além disso, a cidade combina natureza conservada e uma infraestrutura capaz de receber visitantes o ano todo.

Recentemente, Ubatuba foi incluída em uma lista do Airbnb de 10 destinos que serão tendência na primavera de 2025 no hemisfério norte. E não poderia ser diferente: as belezas naturais da região encantam turistas, com praias ainda desertas e preservadas. Algumas delas têm fácil acesso, enquanto outras reservam mais desafios em meio a trilhas, proporcionando experiências únicas.

Além disso, a cidade conquistou importante reconhecimento do site TripAdvisor, em recente pesquisa que elegeu as melhores praias do Brasil. Entre mais de 2,5 mil locais avaliados, Ubatuba se destacou no litoral paulista, liderando o ranking com as praias de Itamambuca, Toninhas, Prumirim, Domingas Dias e Félix – esta última foi a praia da região mais bem colocada na lista.

Mas Ubatuba não sobressai apenas por suas belezas naturais. Na temporada 2024/2025, duas marinas da cidade – Voga Marine e Marina Kauai – foram consagradas com o prestigiado selo Bandeira Azul. O programa internacional certifica locais que atendem especificamente a critérios de qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística.

As praias e marinas certificadas demonstram continuamente compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, consolidando o Brasil como uma referência global nesses aspectos.

As informações são do Ministério do Turismo.

