Praia da Rosa: paraíso (quase) oculto em Marataízes que você precisa conhecer

A Praia da Rosa, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, é um verdadeiro paraíso (quase) escondido. Um destino pequeno, com cerca de 500 metros, mas que oferece tranquilidade e contato íntimo com a natureza.

Localizada entre a Praia das Pitas e a Praia dos Cações, a Praia da Rosa é cercada por mata nativa e muitas árvores, ideal para quem busca descanso. Quem quiser conhecer esse pequeno paraíso, pode seguir a pé pela praia mesmo ou acessar o local através de uma ladeira íngreme, com acesso pela Rodovia do Sol (ES-060).

O visual da Praia da Rosa é um verdadeiro espetáculo! A areia fina e dourada combina com o mar calmo, e durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais que revelam peixes coloridos e diversas espécies marinhas. Assim, esse é um lugar perfeito para banhistas que buscam um ambiente calmo e bonito.

Praia da Rosa

De acordo com moradores mais antigos, o nome da praia é fruto de uma homenagem a uma índia chamada Rosa, que foi agricultora, pescadora e artesã.

A Praia da Rosa é o destino ideal para famílias com crianças pequenas, graças ao seu mar calmo e à faixa de areia sombreada por árvores. Embora tenha uma estrutura simples, essa estrutura oferece uma experiência tranquila para quem busca fugir da agitação.

Com uma atmosfera rústica e área preservada pelos pescadores locais, a praia é um local encantador e bem conservado. A estrutura básica inclui estacionamento, quiosques, mesas de madeira, bancos e balanços, que rendem lindas fotos. A ampla faixa de areia é ideal para atividades ao ar livre, como caminhada, frescobol e futebol. Contudo, as pessoas não podem fazer som alto no local para manter a tranquilidade. Além disso, proíbem a circulação de veículos e o acampamento.

Embora a praia tenha alguns desafios, como o mar pedregoso e uma ladeira íngreme de acesso, esses detalhes não ofuscam sua beleza. Além disso, a recompensa é uma experiência de tranquilidade e beleza natural.

Não perca a oportunidade de explorar a Praia da Rosa. Planeje sua visita e desfrute da beleza natural e da atmosfera encantadora que este destino especial tem a oferecer.

Fotos de: Terra Capixaba