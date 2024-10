Praia do Quitiba: um pedacinho do paraíso escondido em Anchieta

A Praia de Quitiba, em Anchieta, é uma verdadeira joia escondida no litoral, pouco frequentada por turistas e conhecida por seu ambiente rústico e tranquilo. Este paraíso isolado é ideal para quem busca paz e contato direto com a natureza, sendo mais visitado por moradores locais e pescadores.

Com uma ampla faixa de areia monazítica, a praia oferece um cenário perfeito para relaxar. O mar, de águas calmas e cristalinas, é ideal para nadar e se refrescar nos dias mais quentes. Além disso, as pedras e árvores que cercam o local contribuem para a beleza natural e o visual único da praia.

Atividades como pesca e caminhadas são comuns em Quitiba, com a tranquilidade do ambiente proporcionando momentos de relaxamento e conexão com a natureza. Para os mais aventureiros, há trilhas próximas que permitem explorar ainda mais a fauna e flora locais.

Foto: Jonas Pereira PMA

Descubra a praia de Quitiba em Anchieta

A Praia de Quitiba atrai aqueles que preferem escapar do movimento e da agitação de praias mais populares, especialmente durante a alta temporada. Por isso, é um destino perfeito para quem deseja se desconectar da rotina e apreciar uma paisagem tranquila e encantadora.

Uma dica importante: devido à infraestrutura limitada, recomenda-se que os visitantes levem seus próprios alimentos e bebidas, garantindo uma experiência completa e sem contratempos. Assim, é possível aproveitar ao máximo a serenidade deste local singular.

Explore a Praia de Quitiba e descubra o charme de uma das praias desertas mais belas de Anchieta.

O acesso para a praia do Quitiba é logo após a ponte de Anchieta, sentido praias do Coqueiro e Inhaúma. Basta fazer o trevo e seguir em frente. Em seguida, a poucos metros está localizado o acesso à praia, que é por uma trilha. A Prefeitura de Anchieta informou que tem projeto de construir uma passagem com trilha e acessibilidade, respeitando a vegetação e a história do local.