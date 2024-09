Praia do Sapê: paraíso intocado no litoral de Anchieta

Em meio às belezas naturais do litoral capixaba, a Praia do Sapê se destaca como um verdadeiro paraíso escondido. Localizada a apenas 5,5 km da sede administrativa de Anchieta, essa pequena enseada oferece uma experiência única para os amantes da natureza e da tranquilidade.

Com uma extensão de pouco mais de 30 metros, composta por areia fofa e dourada, a Praia do Sapê é um convite ao relaxamento e à contemplação.

Para chegar até a praia os turistas devem acessar uma trilha que fica no charmoso condomínio Moorea Tennis Beach. O trecho proporciona um caminho mais seguro para quem busca explorar essa joia escondida.

Um refúgio da Mata Atlântica

Rodeada por exuberante vegetação da Mata Atlântica, a Praia do Sapê é um exemplo de como a natureza pode se manter preservada mesmo em áreas turísticas. A rica biodiversidade da região encanta os visitantes. Que podem observar diversas espécies de fauna e flora nativas enquanto percorrem a trilha que leva até a praia.

Os frequentadores da Praia do Sapê gostam da tranquilidade e o aspecto virgem do local, ideal para quem busca fugir da agitação das praias mais movimentadas. No local há uma nascente de água doce e natural, que desbrota da mata. Além disso, também é “palco” de aves, mamíferos e outros animais que a utilizam para matar a sede. Por fim, as inúmeras conchas na areia ajudam compor o cenário encantador.

Atrações da Praia do Sapê em Anchieta

Embora seja um local propício para o descanso, a Praia do Sapê também oferece oportunidades para a prática de esportes aquáticos. Entre eles o stand-up paddle e o caiaque. Para os amantes de caminhadas, a trilha de acesso é uma atração à parte. Em meio ao canto dos pássaros e ao frescor da mata, os visitantes podem desfrutar de uma experiência sensorial que combina o melhor da flora local com a beleza do litoral.

Ainda pouco explorada por turistas, a Praia do Sapê possui um charme único, que surpreende quem a “descobre”. O local é reconhecidamente bom e indicado para pesca e mergulho. Entretanto, o mar às vezes fica agitado, com ondas que podem chegar até um metro e meio.

Então, se você procura um destino tranquilo, cercado pela natureza e com um toque de aventura, a Praia do Sapê é uma escolha imperdível. A beleza cênica, a tranquilidade e a rica biodiversidade fazem desse lugar um verdadeiro tesouro do Espírito Santo. Prepare-se para se desconectar e se encantar com um belo cartão postal do litoral de Anchieta.