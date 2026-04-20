Quer natureza no feriado? Veja 10 cachoeiras no ES para fugir do óbvio

O feriado de Tiradentes é uma oportunidade para explorar novos destinos e aproveitar a natureza no Espírito Santo. O Estado se destaca não apenas pelas praias e montanhas, mas também por uma variedade de cachoeiras que encantam visitantes de diferentes perfis.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Sendo sssim, seja para relaxar em família, praticar esportes de aventura ou simplesmente se desconectar da rotina, há opções que vão do Caparaó ao litoral.

Leia também: Novo distrito coloca Venda Nova entre os destaques do turismo no ES

Confira uma seleção de cachoeiras imperdíveis para conhecer no Espírito Santo:

Hidrolândia – Iúna

Foto: Setur

Localizada na região do Caparaó, a Hidrolândia reúne mais de 200 hectares de Mata Atlântica preservada. Além disso, o espaço oferece estrutura completa com camping, bangalôs, restaurante e lanchonete.

Entre os destaques, estão duas cachoeiras de águas cristalinas e o Poço do Egito, um dos pontos mais visitados. A entrada custa R$ 20 por pessoa, com descontos para idosos e gratuidade para crianças até nove anos. O funcionamento ocorre diariamente, das 8h às 17h.

Trilha das Cachoeiras – Divino de São Lourenço

Foto: Divulgação

No distrito de Patrimônio da Penha, a trilha reúne diversas quedas d’água em um único percurso. Ao longo do caminho, o visitante encontra pontos como Vó Tuti, Caldeirão das Delícias, Arco-Íris, Portal do Céu e Poço dos Curumins.

Além disso, a região conta com pousadas, restaurantes e áreas de camping, o que facilita a permanência por mais dias.

Cachoeiras de Santa Leopoldina

Foto: Reprodução Redes Sociais

Conhecida como “Filha do Sol e das Águas”, a cidade abriga mais de 40 cachoeiras e corredeiras. Entre elas, três se destacam. A Cachoeira Moxafongo funciona aos fins de semana e feriados, com entrada de R$ 20.

Já a Cachoeira Véu de Noiva oferece estrutura com pousada e restaurante, com acesso diário por R$ 12. Por fim, a Cachoeira Rio do Meio conta com salva-vidas, área de camping e churrasqueiras, com entrada de R$ 30.

Cachoeira da Fumaça – Alegre

Foto: Karol Gazoni / Iema

Com 144 metros de altura, é a maior do estado e uma das mais impressionantes. Localizada no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, tem acesso gratuito e não exige agendamento. Além da vista marcante, o local permite atividades como rapel, escalada e banho em piscinas naturais.

Cachoeira Alta e Bom Jardim – Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Yuri Barichivich / Setur

No município, duas opções atraem visitantes. A Cachoeira Alta, com cerca de 100 metros, é indicada para quem busca aventura, como escalada e rapel, com entrada de R$ 5. Já a Cachoeira de Bom Jardim, menor, oferece estrutura com churrasqueiras, banheiros e bar, além de acesso gratuito.

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde) – Alfredo Chaves

Foto: Divulgação/PMAC

Também conhecida como Cachoeira de Matilde, possui 70 metros de altura e impressiona pela força das águas. Apesar de não permitir banho, o local conta com mirantes que garantem belas paisagens e fotos. O acesso é gratuito.

Cachoeira de Angeli – Linhares

Foto: Divulgação

Situada no distrito de São Rafael, é uma alternativa ideal para famílias. O espaço oferece estacionamento, quiosques, área de churrasco e piscina. A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o uso da piscina, no valor de R$ 12.

Cachoeira do Turco (Buenos Aires) – Guarapari

Foto: Divulgação

No interior do município, a cachoeira funciona diariamente, das 8h às 17h, e conta com área de camping e estacionamento. Além disso, representa uma alternativa tranquila às praias, com entrada de R$ 5 por pessoa.

Cachoeira do Aloísio e Parque Túnel da Alegria – Viana

Foto: Divulgação/Prefeitura de Viana

Em Viana, duas opções garantem lazer. A Cachoeira do Aloísio abre todos os dias, das 7h às 20h, com entrada de R$ 10 e possibilidade de levar alimentos.

Já o Parque Túnel da Alegria oferece piscinas e toboáguas, funcionando das 8h às 17h, com ingressos a partir de R$ 15.

Cachoeira do Country Club – Santa Teresa

Foto: Divulgação

Por fim, em meio às montanhas, a cachoeira proporciona um ambiente mais tranquilo. Com piscina natural e bar, funciona aos fins de semana e feriados, das 8h às 18h, com entrada de R$ 5.

Portanto, o Espírito Santo se consolida como um destino completo para o feriado de Tiradentes. Ao reunir opções que combinam natureza, infraestrutura e fácil acesso, o estado oferece experiências que agradam tanto quem busca descanso quanto quem prefere aventura.