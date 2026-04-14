Novo distrito coloca Venda Nova entre os destaques do turismo no ES
O Governo do Estado criou o primeiro Distrito Turístico capixaba, em Pindobas, fortalecendo o turismo de experiência, o agroturismo e a valorização da cultura italiana na região.
Quem busca destinos autênticos no Espírito Santo ganha, a partir de agora, um novo motivo para visitar Venda Nova do Imigrante. O Governo do Estado criou o primeiro Distrito Turístico capixaba, em Pindobas, fortalecendo o turismo de experiência, o agroturismo e a valorização da cultura italiana na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na última semana, o governador Ricardo Ferraço assinou o decreto que oficializa o Distrito Turístico de Pindobas. Com isso, o Estado passa a tratar a localidade como um polo estratégico de desenvolvimento, incentivando investimentos, melhorias na infraestrutura e o ordenamento territorial voltado ao turismo.
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Além disso, a medida funciona como um selo de prioridade. Ou seja, cria um ambiente jurídico e administrativo mais favorável para novos empreendimentos turísticos. Dessa forma, o Governo busca impulsionar a economia local, ao mesmo tempo em que preserva as tradições culturais e o meio ambiente.
Distrito turístico de Pindobas
Segundo o governador, a iniciativa marca um momento histórico. Ele destacou, sobretudo, a importância de fortalecer a identidade regional e valorizar a herança dos imigrantes italianos, que moldaram a cultura de Venda Nova do Imigrante.
Ao mesmo tempo, a formalização do distrito consolida um modelo que pode se expandir para outras regiões do Estado. A expectativa, portanto, é gerar emprego e renda por meio do turismo segmentado, especialmente em áreas com vocação rural e cultural.
História e tradição reforçam o destino
Pindobas reúne alguns dos principais marcos históricos do município. Por exemplo, a região abriga a primeira igreja de Venda Nova do Imigrante, dedicada a Nossa Senhora da Penha. Além disso, o casarão da família Scabello, com cerca de 270 anos, preserva parte importante da memória local.
Por outro lado, o território também carrega a tradição tropeira, já que serviu como rota histórica essencial para o desenvolvimento do interior capixaba. Esse contexto, inclusive, reforça o potencial turístico da região.
Atualmente, Pindobas já se destaca como destino de turismo rural e de experiência. Entre os atrativos, estão a Casa Nostra, o Lago Negro e o Lago de Pindobas. Além disso, o local conta com um polo do Sebrae voltado à criação de produtos turísticos, fortalecendo pequenos negócios e a agricultura familiar.
Portanto, Venda Nova do Imigrante amplia sua presença no mapa turístico do Espírito Santo e se consolida como referência em experiências que unem cultura, natureza e tradição.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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