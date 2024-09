Raiz em formato de dinossauro vira atração turística no Espírito Santo

No coração de João Neiva, no Espírito Santo, uma curiosa atração tem chamado a atenção de moradores e visitantes: uma raiz de árvore em formato de dinossauro. O fenômeno natural, que desperta a imaginação, se tornou rapidamente um ponto turístico improvisado, atraindo famílias, fotógrafos e curiosos que buscam conferir de perto esse “espetáculo da natureza”.

Localizada em uma área rural do município, próximo a um riacho, a raiz, com sua aparência peculiar, lembra a silhueta de um dinossauro. Com detalhes que fazem qualquer um pensar que a natureza realmente esculpiu um réptil gigante ali.

O local ficou popular após algumas fotos serem postadas nas redes sociais. Assim, desde então, um número crescente de pessoas visitam o local, interessados em registrar esse cenário único.

Foto: Reprodução Instagram @nicollasnevess Foto: Reprodução Instagram @nicollasnevess

Como chegar até a raiz do dinossauro?

A raiz em formato de dinossauro fica a poucos minutos do centro de João Neiva, com fácil acesso por estrada de terra. A saber, a “Raiz do Dinossauro” fica às margens do Rio Piraquê Açu, em uma propriedade particular, onde funciona um alambique.

Ao visitar a cidade, não deixe de incluir essa parada no seu roteiro e aproveitar para conhecer outras belezas naturais da região. Com uma mistura de curiosidade e beleza natural, João Neiva agora conta com mais um atrativo turístico. Dessa forma, provando que até mesmo os fenômenos mais inesperados da natureza podem se tornar grandes pontos de interesse.